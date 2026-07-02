Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quân đội phải nhìn xa hơn, tham mưu chiến lược sâu hơn

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự chỉ đạo Hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, các ban bộ ngành Trung ương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thời gian qua, toàn quân thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; kịp thời cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, chặt chẽ chủ trương, chính sách đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tư duy, quan điểm mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Cùng với đó, toàn quân kết hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, cửa khẩu, nội địa, không gian mạng; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tăng cường chỉ huy, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp; triển khai quyết liệt hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động rà soát, bổ sung, triển khai đồng bộ Chương trình hành động, Quy chế làm việc, Quy chế lãnh đạo một số mặt công tác; xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, toàn quân quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 2, tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 2026; tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng triển khai hiệu quả nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Đồng thời, toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh “Mẫu mực, tiêu biểu”, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ; triển khai linh hoạt, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, tăng cường xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược, giữ vững độc lập, tự chủ, thích ứng mọi diễn biến của tình hình quốc tế, khu vực.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng quân đội đã nỗ lực đoàn kết và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với nhiều kết quả đột phá và đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường ổn định và thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Thủ tướng nhận xét Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động, nhạy bén trong công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả về trước mắt và lâu dài. Quân đội đã nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Cùng với đó là tập trung xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, hiện đại, có bản lĩnh chính trị cao, kỷ luật nghiêm, năng lực chuyên môn tốt và làm chủ công nghệ, vừa củng cố sức mạnh truyền thống, vừa hình thành năng lực mới của chiến tranh hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp quốc phòng đạt kết quả rất nổi bật, có bước tiến mới trong làm chủ công nghệ; đồng thời thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất và đóng góp tích cực để thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu dự Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đối ngoại quốc phòng tiếp tục phát huy hiệu quả, tham gia có hiệu quả các diễn đàn quốc tế, làm tốt nhiệm vụ giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo quốc tế và góp phần xây dựng hình ảnh quân đội Việt Nam chính quy, nhân văn có năng lực, có trách nhiệm, vì hòa bình và ổn định khu vực và thế giới. Đặc biệt là thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc, toàn quân đã triển khai quyết liệt, hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tổ chức các đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập thông tin, đầu tư, công nghệ giám định ADN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Chỉ rõ thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều biến động, Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại. Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn; không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về kinh tế - xã hội, ngoại giao nói chung; nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, không để sự kiện bên ngoài chuyển hóa thành khủng hoảng trong nước.

Thủ tướng lưu ý phải tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; thực hiện việc điều chỉnh tổ chức bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, không gian mạng, hạ tầng chiến lược và xử lý tình huống phải kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp, chắc chắn về pháp lý, chủ động về truyền thông và tránh mắc bẫy leo thang. Xây dựng phòng thủ quân khu, các khu vực phòng thủ vững chắc trong điều kiện mới, đồng bộ với cơ chế lãnh đạo và tổ chức quân sự địa phương.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia và làm chủ công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng chiến lược để bảo đảm năng lực ứng phó trong mọi tình huống, trọng tâm là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả về đối ngoại quốc phòng, tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động đối ngoại, góp phần xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, giảm thiểu nguy cơ xung đột, đặc biệt chú trọng về khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực để phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách và tổ chức chu đáo, trang trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ và đặc biệt là thực hiện kế hoạch và chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập thông tin và xác định danh tính liệt sĩ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của các cấp, các ngành, nhất là Bộ Quốc phòng và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng, thời gian tới, dù tình hình thế giới còn nhiều thách thức và có tác động sâu sắc đến đất nước ta, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa và đóng góp quan trọng hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc./.