Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát huy hào khí Điện Biên Phủ, tạo những kỳ tích mới trong phát triển

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư tỉnh ủy; các đồng trong ban thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành địa phương.



Tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực



Báo cáo của tỉnh ủy Điện Biên tại cuộc họp cho biết, tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 8,67%, cao hơn bình quân cả nước (8,18%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó khu vực dịch vụ giữ vai trò là động lực chính (62,35%). Các ngành, lĩnh vực chủ yếu duy trì đà tăng trưởng tốt; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,03% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,86%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 26,68%; du lịch đạt doanh thu trên 1.700 tỷ đồng; đón gần 1 triệu lượt khách, tăng 20%. Giải ngân vốn đầu tư công đứng đầu cả nước, đạt 54,3% kế hoạch.



Chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định; quyết liệt triển khai sắp xếp giảm 558 thôn, tổ dân phố (38,6%); kịp thời rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57; thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, giảm nghèo bền vững, việc làm tiếp tục được quan tâm; quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Lĩnh vực quốc phòng an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng; các hoạt động đối ngoại, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa với địa phương biên giới các nước bạn được đẩy mạnh.



Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã phân tích làm rõ những tiềm năng, thế mạnh, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển của Điện Biên, cũng như giải đáp những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo tỉnh.



Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, kiên trì vượt khó vươn lên và những kết quả quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định đây là tiền đề quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng bứt phá, tâm thế chủ động, tự tin, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tựu chung của cả nước.



Mặc dù vậy, Thủ tướng cho rằng quy mô kinh tế của tỉnh còn khiêm tốn; tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu cả năm là 11,02%. Cơ cấu kinh tế của tỉnh phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu, du lịch và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao, thiếu bền vững. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn bất cập; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt thấp; tổng vốn đầu tư toàn xã hội mới đạt gần 8,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 34,7% kế hoạch. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước chưa có đột phá, thiếu các dự án lớn, công nghệ cao. Hạ tầng kinh tế xã hội còn thiếu đồng bộ, khả năng chống chịu thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu còn hạn chế…



Mặt khác, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong một số lĩnh vực quan trọng còn thiếu và yếu; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa phát huy vai trò là động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; chênh lệch giữa chất lượng giáo dục, y tế, hạ tầng giữa các khu vực trên địa bàn còn lớn. Đời sống một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; có biên giới dài nhưng dân cư thưa, phân tán, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, an toàn xã hội; địa hình đồi núi bị chia cắt mạnh; thường xuyên chịu ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, bão lũ.



Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Thủ tướng cho rằng Điện Biên có nhiều tiềm năng, lợi thế, dư địa; là một trong những tỉnh không thực hiện sáp nhập; tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá do nhiều “điểm nghẽn” nội tại mặc dù đã được nhận diện nhưng chưa được tháo gỡ triệt để.

Đánh giá việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức lớn đối với Điện Biên, Thủ tướng đề nghị tỉnh phải nắm bắt thời cơ, thực sự thay đổi tư duy phát triển, tập trung tái cấu trúc kinh tế, định hình lại mô hình phát triển, thay đổi cách thức quản trị điều hành; quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra, phát huy hào khí “Điện Biên phủ” để tiếp tục “làm nên những kỳ tích mới”.



Biến tiềm năng cửa khẩu, sân bay và di sản lịch sử thành nguồn lực phát triển



Cơ bản thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp theo báo cáo của Tỉnh, cũng như ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thủ tướng đề nghị ban lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm, bảo đảm đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm đề ra (11,02%). Tỉnh cần tập trung rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, từng ngành, từng lĩnh vực; xác định rõ dư địa, khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế; phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực chủ lực, mũi nhọn; tạo lập những động lực tăng trưởng mới; giao trách nhiệm cụ thể đối với từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đôn đốc, triển khai nhiệm vụ bảo đảm mục tiêu tăng trưởng đề ra.



Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh phải ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ trở thành động lực tăng trưởng chính. Tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu hiện đại tại Tây Trang, A Pa Chải, đưa Điện Biên trở thành đầu mối thương mại biên mậu, logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực. Biến lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, Di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử, hệ thống các di sản, cảnh quan đặc sắc như cánh đồng Mường Thanh, Lễ hội hoa Ban… trở thành nguồn lực phát triển du lịch trải nghiệm, hình thành các sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc biệt, đặc thù.



Người đứng đầu chính phủ lưu ý đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển công nghiệp năng lượng theo hướng hiện đại, hiệu quả, trong đó có hệ thống 23 nhà máy thủy điện, chủ động đề xuất bổ sung các dự án điện gió, điện mặt trời vào quy hoạch điện quốc gia điều chỉnh. Triển khai tốt Đề án cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tầm thấp, tạo động lực tăng trưởng mới. Đưa nông nghiệp đặc sản thoát khỏi vùng trũng giá trị; phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chế biến sâu, giá trị gia tăng cao, bền vững, sản phẩm chủ lực đặc trưng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Thủ tướng đề nghị Điện Biên giữ vững tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước, phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 100% kế hoạch; ưu tiên nguồn lực cho các dự án quan trọng, trọng điểm, kiên quyết điều chuyển vốn chậm sang dự án giải ngân tốt. Khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo đúng tinh thần Kết luận số 18, lưu ý bảo đảm đánh giá đầy đủ, hạch toán hiệu quả kinh tế xã hội, hiệu quả đầu tư, phân bổ có trọng tâm, trọng điểm; giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026. Tập trung triển khai thực hiện và tăng cường quản lý, giám sát có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, không để trùng lặp, dàn trải, lãng phí.



Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; cụ thể hóa mô hình “4 cực tăng trưởng”, trong đó tập trung lấy cực tăng trưởng trung tâm Điện Biên Phủ - Mường Thanh - Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng của tỉnh. Đẩy mạnh xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài của Tỉnh ngay trong năm 2026, không dừng ở việc lập phương án xử lý mà phải bảo đảm có kết quả đầu ra cụ thể. Ưu tiên đầu tư phát triển các dự án hạ tầng kết nối, khai thác tối đa lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, hình thành các trục không gian chiến lược, đưa “Điện Biên không phải là điểm cuối, mà thành điểm kết nối kinh tế khu vực”.



Về việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, theo Thủ tướng, cần triển khai quyết liệt Chiến dịch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; xử lý triệt để các thôn, bản lõm sóng. Rà soát, đầu tư các hệ thống hạ tầng số bảo đảm đồng bộ, tránh lãng phí trên cơ sở khung kiến trúc tổng thể quốc gia số...



Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Tập trung phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị; tạo điều kiện để các dự án của nhà đầu tư chiến lược sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư của Tỉnh năm 2026 sớm triển khai trên thực tế, tạo năng lực sản xuất và giá trị gia tăng mới cho nền kinh tế; phát huy kết quả bước đầu việc thu hút các dự án FDI đầu tiên trong 6 tháng đầu năm để mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới.



Thủ tướng lưu ý cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới; khắc phục chênh lệch chất lượng giáo dục, y tế giữa các vùng. Phải cam kết hoàn thành việc xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 1 trước ngày 30/8/2026, để khánh thành đồng loạt ngày 05/9/2026, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết đưa vào vận hành hiệu quả ngay từ đầu năm học mới 2026-2027. Đẩy nhanh việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Chú trọng bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển rừng bền vững. Tăng cường phòng chống thiên tai, bão lũ, sạt lở đất trong mùa mưa bão sắp tới. Thực hiện khẩn trương, hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng” nhân dịp 27/7.



Thủ tướng cũng yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hoá với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, uy tín, gần dân, dám nghĩ, dám làm. Bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; chủ động rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các xã, phường phù hợp với thực tiễn địa phương; sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập. Chú trọng nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, nhất là các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Rà soát, đánh giá chất lượng, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ cấp cơ sở để có phương án sắp xếp, điều động, bố trí lại cho phù hợp.



Cơ bản đồng ý về chủ trương với các đề xuất của tỉnh, Thủ tướng trực tiếp giải đáp một số vấn đề cụ thể, đồng thời giao các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu nội dung kiến nghị, phối hợp chặt chẽ để xử lý và chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.





Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1.



Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng, liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân; các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.



*Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng đã tới thăm, tặng quà động viên gia đình ông Phí Hương Dũng, thương binh 42%, đang sinh sống tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ./.