Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Chiều 14/7, tại phường Việt Trì, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Thọ về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư tỉnh ủy; các đồng trong ban thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở ngành địa phương.



Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Theo báo cáo của tỉnh ủy Phú Thọ, kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng cao và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Năm 2026, GRDP quý II tăng 10,95% và 6 tháng đầu năm 2026 tăng 10,18%, đứng thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thứ 7/34 tỉnh, thành phố. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2026 tăng 25,14% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ các ngành điện tử, chế biến, chế tạo. Thu ngân sách nhà nước tiếp tục đạt kết quả tích cực với trên 34,8 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 21,5% so với cùng kỳ và đạt 61,2% dự toán năm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 3/7/2026 đạt 37,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao cao hơn mức bình quân cả nước (35,5%).

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, kinh tế tư nhân phát triển tích cực. 6 tháng đầu năm 2026 thu hút FDI đạt hơn 1,77 tỷ USD, gấp gần 5 lần cùng kỳ và vượt 10,2% kế hoạch năm. Công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng được tập trung chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển hài hòa với kinh tế, chất lượng giáo dục, y tế tiếp tục được khẳng định; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và hoàn thiện thể chế đạt nhiều kết quả tích cực. Mặc dù bước đầu còn nhiều khó khăn, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức tại 148/148 xã, phường và các cơ quan, đơn vị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động thông suốt.

Về việc thực hiện Nghị quyết 57, tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Phú Thọ là một trong ba địa phương hoàn thành sớm nhất các nhiệm vụ trên Hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Hạ tầng số từng bước được đầu tư đồng bộ với 03 Trung tâm dữ liệu. Hoạt động đổi mới sáng tạo có chuyển biến tích cực với 08 sáng kiến được áp dụng, nhân rộng trong phạm vi tỉnh và 06 sáng kiến được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Các đại biểu đã tham gia ý kiến phân tích về những kết quả đã đạt được, nguyên nhân hạn chế, khó khăn, cũng như gợi mở và giải đáp kiến nghị, đề xuất của tỉnh để Phú Thọ có thể đạt được những mục tiêu đặt ra cho cả năm, qua đó tạo động lực giúp tỉnh có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận của các bộ ngành, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo; ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Phân tích về những hạn chế, khó khăn, thách thức của tỉnh, Thủ tướng cho rằng tăng trưởng kinh tế của Phú Thọ khá cao nhưng tính bền vững cần hết sức quan tâm; tỷ trọng khu vực dịch vụ còn thấp so với bình quân cả nước. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa thực sự mạnh mẽ. Số lượng dự án tồn đọng, kéo dài phải xử lý còn nhiều; huy động các nguồn lực xã hội còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt. Hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghiệp còn hạn chế, khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn cần cải thiện. Một số dự án còn chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và biến động giá nguyên vật liệu. Tỉnh thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ năng lực của một bộ phận cấp xã phương chưa đáp ứng được yêu cầu. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn còn cao; có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng, khu vực.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2026, Thủ tướng đề nghị Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật, quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; tập trung khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển. Phú Thọ cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm rất cao để đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 (11% trở lên), tạo đà, tạo thế, tạo lực cho các năm tiếp theo, đóng góp nhiều hơn cho thành tựu chung của cả nước.

*Khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ của Thủ đô

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ xác định mô hình tăng trưởng mới của tỉnh dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… và nguồn nhân lực chất lượng cao, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng tỉnh cần rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng; nhận diện dư địa của từng ngành, từng lĩnh vực. Tỉnh cụ thể hóa hơn nữa, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nhất là đối với các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics… Phú Thọ cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%; khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo đúng tinh thần Kết luận 18; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026. Tỉnh tháo gỡ dứt điểm “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, nhân lực, tập trung đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông kết nối, đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài trong năm 2026.

Thủ tướng đề nghị Phú Thọ chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiếp nhận, phân bổ và triển khai ngay các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 sau khi được Trung ương giao vốn. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 bảo đảm yêu cầu hạch toán kinh tế xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư trước khi phân bổ vốn.

Về phát triển công nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh phải thay đổi tư duy để phát triển, thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, tập trung vào các ngành công nghệ cao mà Phú Thọ có tiềm năng; tránh những dự án thông dụng lao động, sử dụng công nghệ lạc hậu, tác động đến môi trường, đưa Phú Thọ trở thành “thủ phủ” công nghiệp của cả nước. Đồng thời, có chiến lược phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao; đón đầu các ngành công nghiệp chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới trong các lĩnh vực như AI, chip, bán dẫn, logistics, năng lượng xanh; thu hút doanh nghiệp công nghệ lớn, doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Thủ tướng lưu ý tỉnh nâng tỷ trọng và phát triển các ngành dịch vụ theo hướng hiện đại, công nghệ cao, khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ của Thủ đô, đưa tỉnh trở thành trung tâm thương mại, logistics của vùng và cả nước; biến lợi thế về văn hóa, tín ngưỡng, hệ thống di sản trở thành nguồn lực phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; triển khai mạnh chương trình kích cầu du lịch, sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao ... Thủ tướng cũng yêu cầu chuyển đổi sang phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết giá trị, ứng dụng công nghệ cao, tuần hoàn, hữu cơ; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với các sản phẩm chủ lực (chè, bưởi, cam, chuối, lúa…), chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị rà soát và triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Quy hoạch, phát triển Phú Thọ trở thành cứ điểm sản xuất và tiếp vận quan trọng của vùng, định hình rõ các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, trung tâm động lực và không gian phát triển mới, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số, nâng cao năng lực kết nối của tỉnh với các địa phương trong vùng, các vùng lân cận và phù hợp với Quy hoạch vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Về phát triển nhà ở cho thuê, Thủ tướng lưu ý phải coi đây là ưu tiên chiến lược trong phát triển nhà ở; rà soát việc phân nhóm nhà ở để có chính sách phù hợp theo định hướng gồm nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách; rà soát quy hoạch, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê gắn với các khu, cụm công nghiệp và nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên y tế vùng sâu, vùng xa.

Liên quan đến thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm vận hành mô hình thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực điều hành và quản trị địa phương theo tinh thần Kết luận số 64 ngày 1/7/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư.

Thủ tướng đánh giá cao việc triển khai Về thực hiện Nghị quyết số 57 tại Phú Thọ và cho rằng điều quan trọng nhất cần tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thì sẽ góp phần rất lớn vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực thực thi của các sở ngành, phường xã; bảo đảm tốt việc thu hút đầu tư, tạo điều kiện giảm chi phí về thời gian và tài chính cho người dân và doanh nghiệp. Phú Thọ phải thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc y tế, giáo dục, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục triển khai tốt chương trình khám chữa bệnh định kỳ miễn phí. Tỉnh quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, thân nhân liệt sỹ nhân ngày 27/7; chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027; chú trọng bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên đất, nước, khoáng sản. Các bên liên quan tăng cường phòng chống thiên tai, bão lũ, sạt lở đất trong mùa mưa bão sắp tới; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng yêu cầu chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tỉnh đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có bản lĩnh, năng lực vượt trội, có tầm nhìn phát triển, dám nghĩ, dám làm, vì Nhân dân phục vụ.

Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, sau khi nghe lãnh đạo các bộ ngành thảo luận, giải đáp tại cuộc họp, Thủ tướng cơ bản thống nhất về nguyên tắc, đồng thời giao các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục nghiên cứu nội dung kiến nghị để phối hợp xử lý và chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

*Chiều cùng ngày 14/7, trong không khí xúc động của nhân dân cả nước và tỉnh Phú Thọ đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương Binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tỉnh Phú Thọ để tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những người con ưu tú của đất nước Việt Nam, quê hương đất Tổ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.



Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Nguyễn Thị Phước (sinh năm 1916, hiện sinh sống tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ), là vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Gia (hy sinh năm 1950 trong kháng chiến chống Pháp) và là mẹ liệt sĩ Nguyễn Tiến Nghiệp (hy sinh năm 1972 tại Mặt trận phía nam, kháng chiến chống Mỹ). Mẹ Nguyễn Thị Phước cũng có một người con gái là thương binh Nguyễn Thị Hữu và có mẹ chồng là Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dương./.