Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi số

Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về 4 nội dung gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 19/3/2026 của Bộ Chính trị.

Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đánh giá, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận và các văn bản hướng dẫn của Trung ương đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền các cấp đã tích cực chủ động, nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoạt động quản lý nhà nước cơ bản đi vào nền nếp. Đến nay, chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, đem lại lợi ích tích cực cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc phối hợp trong xử lý công việc giữa các cơ quan, đơn vị có thời điểm còn chưa chặt chẽ; chất lượng tham mưu chưa đồng đều; việc chỉnh lý, số hóa tài liệu, hồ sơ lưu trữ còn chậm, khối lượng tài liệu lưu trữ đã số hóa chiếm tỷ lệ thấp.

Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm đầu ra. Xây dựng kịch bản tăng trưởng, kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 ngay từ đầu năm và tổ chức thực hiện quyết liệt; kịp thời điều chỉnh kịch bản tăng trưởng những tháng còn lại trên cơ sở kết quả thực hiện quý I/2026; chủ động triển khai một số giải pháp ứng phó với biến động phức tạp của tình hình. Mặc dù vậy, đóng góp cho tăng trưởng từ các dự án mới, doanh nghiệp lớn chưa rõ nét; các động lực tăng trưởng mới phát huy chưa mạnh; một số dự án tồn đọng, kéo dài gây lãng phí chưa được giải quyết.

Liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57, Đoàn kiểm tra cho biết Hải Phòng đã kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết 57 thành các chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo, trong đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, vai trò của người đứng đầu và sự tham gia của các cấp, các ngành. Việc phân công nhiệm vụ cơ bản bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; nhiều nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và sản phẩm đầu ra. Tuy nhiên, hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu ở một số lĩnh vực, địa bàn còn bất cập; việc đề xuất, đặt hàng nghiên cứu khoa học từ các sở, ngành, địa phương còn chưa chủ động; kinh phí bố trí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn hạn chế…

Bí thư Đảng uỷ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng kết luận Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng các quy định, hướng dẫn và bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với từng nhóm tập thể, cá nhân cơ bản bảo đảm tính định lượng gắn với kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại bảo đảm mục đích, yêu cầu, nguyên tắc theo chỉ đạo của Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Hải Phòng là một trong những địa phương có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố đã chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát, điều hành; xây dựng các phần mềm theo dõi tiến độ công việc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó chủ động cắt giảm mạnh thời gian giải quyết nhiều thủ tục so với quy định chung.

Theo Thủ tướng, những kinh nghiệm thực tiễn từ Hải Phòng cần được tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng để nhân rộng; những mô hình, cơ chế hiệu quả cần được nghiên cứu thể chế hóa nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để nhân rộng cho các địa phương khác triển khai.

Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng ghi nhận Hải Phòng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước; thu ngân sách tăng mạnh, giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân chung và nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh không được chủ quan với những kết quả đạt được; cho rằng Thành phố cần nhìn nhận thẳng thắn rằng vẫn chưa đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra trong quý I, trong khi mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức rất cao và vì vậy áp lực đối với các quý còn lại là rất lớn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Hải Phòng đánh giá sâu hơn chất lượng tăng trưởng, nhất là cơ cấu nguồn thu ngân sách, tỷ trọng thu từ đất, tính bền vững của các nguồn thu; từ đó có giải pháp phát triển các nguồn thu ổn định, lâu dài. Thành phố cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các mô hình tăng trưởng mới, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Thủ tướng, Hải Phòng phải trở thành địa phương tiên phong trong triển khai các chủ trương lớn của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; đổi mới chính sách thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng cho rằng đây là một cuộc đổi mới rất lớn về tư duy quản trị và tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, năng lực thực thi giữa các cấp, các ngành và giữa các địa phương còn chưa đồng đều và vì vậy Hải Phòng cần tiến hành sơ kết toàn diện sau một năm thực hiện để đánh giá khách quan hiệu quả mô hình.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đánh giá kỹ năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, phường trên cơ sở vị trí việc làm, quy mô địa bàn, khối lượng công việc và yêu cầu phát triển của từng địa phương. Việc bố trí biên chế phải căn cứ vào năng lực thực tiễn và nhu cầu công việc, tránh cào bằng giữa các đơn vị.

Thủ tướng lưu ý Hải Phòng cần rà soát kỹ các lĩnh vực đang thiếu cán bộ chuyên môn ở cơ sở như đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ từ các sở, ngành về cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Hiệu quả hoạt động của chính quyền phải được đo lường bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, Hải Phòng cần xây dựng hệ thống chỉ số, tiêu chí đánh giá cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý làm cơ sở đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác tổ chức bộ máy, Thủ tướng nhấn mạnh thành phố chủ động rà soát, đánh giá việc phân cấp, phân quyền; mạnh dạn kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh giữa cấp xã, cấp tỉnh và Trung ương trên cơ sở thực tiễn triển khai.

Thủ tướng cũng đề nghị Hải Phòng nghiên cứu đánh giá quy mô, số lượng đầu mối hành chính cấp xã, phường hiện nay để bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài, tránh tình trạng manh mún, hạn chế không gian phát triển.

Về biên chế và chế độ chính sách, Thủ tướng cho biết thời gian tới, Trung ương sẽ xem xét cải cách chính sách tiền lương theo hướng thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, trong đó ưu tiên hơn cho đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở. Hải Phòng cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các kiến nghị từ thực tiễn để phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách.

Liên quan đến Nghị quyết số 57, Thủ tướng đánh giá hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và mức đầu tư cho khoa học công nghệ của thành phố vẫn còn hạn chế; tỷ lệ chi ngân sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo còn thấp so với yêu cầu phát triển.

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng tăng đầu tư cho khoa học công nghệ; đẩy mạnh cơ chế đặt hàng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm có giá trị ứng dụng và khả năng thương mại hóa; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành; thúc đẩy chia sẻ dữ liệu giữa khu vực công và khu vực tư.

Đồng thời, thành phố cần tăng cường phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nhân tài.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hải Phòng rà soát, cập nhật các kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương; tăng cường giám sát việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng. Thành phố phải tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh thu hút vốn FDI chất lượng cao, vốn đầu tư trong nước và các nguồn lực xã hội để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả nhiệm kỳ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng, khu công nghiệp, logistics và cảng biển; sớm hoàn thiện thủ tục triển khai các bến cảng tại khu bến Lạch Huyện, các trung tâm logistics, khu công nghiệp mới và dự án nhà máy nhiệt điện khí Hải Phòng.

Cùng với đó, thành phố phải phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, bao gồm các tuyến cao tốc, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không, hạ tầng năng lượng và hạ tầng đô thị; tăng cường kết nối vùng và phát huy vai trò trung tâm logistics, kinh tế biển của cả nước.

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo hướng giảm mạnh số lượng dự án, tập trung nguồn lực cho các công trình có tính liên kết vùng, có sức lan tỏa và hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, thành phố cần đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch; hỗ trợ thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý Hải Phòng tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài; hoàn thành việc sắp xếp, xử lý nhà đất dôi dư để tạo thêm nguồn lực cho phát triển; chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch theo đúng yêu cầu của Trung ương và phù hợp với Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đối với các kiến nghị của Hải Phòng, Thủ tướng cho biết Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xử lý các đề xuất, kiến nghị theo thẩm quyền./.