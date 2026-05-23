Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ viếng, truy điệu và an táng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Ảnh: Dương Giang – TTXVN Buổi lễ được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trong không khí trang trọng, thiêng liêng và xúc động.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đoàn công tác hai tỉnh Savannakhet và Khammouane của Lào; cùng đông đảo đồng bào, đồng chí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, hoa tại Lễ Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Điếu văn do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo nêu rõ, thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đối với người có công với cách mạng; với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Savannakhet, tỉnh Khammouane anh em và đặc biệt là Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589 của tỉnh Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn để tìm kiểm, cất bốc và hôm nay, sau bao năm tháng xa quê hương đã đưa được các Anh về an nghỉ nơi quê nhà.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu mặc niệm các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Sự hy sinh của các Anh là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bè bạn quốc tế, làm sáng ngời truyền thống “giúp bạn là giúp mình”; là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng hai nước Việt – Lào; là khúc tráng ca bất tử của lòng dũng cảm, đức hy sinh và tinh thần quốc tế vô sản.

Đảng, Nhà nước và nhân dân vô cùng tự hào và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ tiền bối cha anh và lớp lớp các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình để giành và giữ độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Bảo khẳng định, tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và hành động quyết liệt nhất; qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa, bồi đắp sâu sắc truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thỉnh chuông tại Lễ Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: Dương Giang-TTXVN Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ của Ban công tác đặc biệt của hai Chính phủ Việt Nam - Lào, Đảng ủy Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo Quân khu 4, Ban công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị, tỉnh Savannakhet và tỉnh Khammouane, đã triển khai có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập 584 và 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào tổ chức tìm kiếm, quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào trở về đất mẹ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng các phần quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 584 và 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Ngay sau buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ của cả nước đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và ở đất nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành độc lập dân tộc.

Nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước./.