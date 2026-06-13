Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng Nai phải phát huy vai trò động lực tăng trưởng mới của cả nước

Trong quý 1/2026, thành phố Đồng Nai đã đạt được kết quả tăng trưởng tích cực với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,76% so với cùng kỳ, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Trong 5 tháng đầu năm, thu ngân sách trên 50,4 nghìn tỷ đồng, đạt 50% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 6.771,6 tỷ đồng, đạt 26,15% kế hoạch vốn đã giao; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 16,37%; du lịch đón 2,5 triệu lượt khách, doanh thu 1,9 nghìn tỷ đồng; chỉ số IIP tăng 13,59%; thu hút FDI đạt 1,1 tỷ USD, tăng 10,6%; tổng vốn đầu tư trong nước đạt khoảng 5.503 tỷ đồng, bằng 110,06% kế hoạch năm.



Đồng Nai luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về thực hiện Đề án 06, tạo nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái số. Chỉ số Par Index năm 2025 đạt 93,10%, xếp thứ 3/34; mức độ hài lòng của người dân 87,16%, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành, là kết quả bước đầu để xây dựng, hoàn thiện chính quyền hai cấp hiện đại, phục vụ nhân dân.



Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, triển khai vị trí việc làm và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Đây là những kết quả có ý nghĩa nền tảng, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.



Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được quan tâm; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao. Đặc biệt, tổ chức thành công Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai - sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt mới trong quá trình phát triển của Thành phố.



Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của thành phố, cũng như các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong năm đầu tiên vận hành theo mô hình chính quyền đô thị mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng khẳng những kết quả tích cực mà Đồng Nai đã đạt được trong năm đầu tiên sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phụ thuộc vào một yếu tổ rất quan trọng là việc đã có những đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm; thể hiện quyết tâm đổi mới, quyết tâm phát triển và tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ lãnh đạo.



Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ Đồng Nai vẫn còn dư địa phát triển rất lớn và cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả tổ chức thực hiện; tư duy đổi mới của lãnh đạo thành phố phải được quán triệt, lan tỏa tới toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành để tạo sự thống nhất trong hành động.



*Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng



Thủ tướng cho rằng Đồng Nai vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi tăng trưởng kinh tế chưa đạt kịch bản đề ra; giải ngân đầu tư công còn thấp; các động lực tăng trưởng truyền thống đã dần tới hạn trong khi các động lực mới như logistics, đô thị sân bay, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, đổi mới sáng tạo phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.



Theo Thủ tướng, Đồng Nai sở hữu nhiều lợi thế nổi trội với hệ thống khu công nghiệp lớn, vị trí trung tâm vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tuy nhiên, việc khai thác các lợi thế này chưa thực sự hiệu quả. Các ngành công nghiệp chế biến sâu còn hạn chế; giá trị gia tăng từ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nhất là cao su, chưa cao; chuyển đổi số và triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị còn chậm; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn tại doanh nghiệp chưa sâu rộng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Thủ tướng nhấn mạnh Đồng Nai phải quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ; đặc biệt là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận số 18-KL/TW, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với thành phố vừa qua.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tăng trưởng từng quý và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên; cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, đồng thời có chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động chất lượng cao phục vụ các khu công nghiệp, khu chế xuất và các dự án lớn trên địa bàn.

Thủ tướng đề nghị Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, Đồng Nai phải triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng của địa phương.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 50% kế hoạch vốn trong 6 tháng đầu năm và phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 phải bảo đảm tập trung, hiệu quả, tránh dàn trải, giảm mạnh số lượng dự án nhưng nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Về công tác quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Thành phố Hồ Chí Minh rà soát tổng thể các quy hoạch, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu chức năng và quy hoạch liên quan đến sân bay quốc tế Long Thành. Mục tiêu là khai thác tối đa lợi thế của dự án trọng điểm quốc gia này, tạo động lực phát triển mới cho Đồng Nai trong nhiều năm tới.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định việc đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác cuối năm 2026 là nhiệm vụ ưu tiên số một và không được phép chậm tiến độ; Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh; hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng; bảo đảm đủ mặt bằng cho toàn bộ các hạng mục còn lại của dự án.

Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, vật liệu xây dựng phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản, nhà ở xã hội và phát triển hệ sinh thái đô thị hiện đại xung quanh sân bay Long Thành.

Song song với đó, Đồng Nai phải đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng kết nối chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và các dự án kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành.

Một nội dung khác được Thủ tướng đề cập là phát triển nhà ở cho thuê, theo đó Đồng Nai phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch để phát triển nhà ở cho thuê gắn với các khu công nghiệp trọng điểm; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở đã được giao; khẩn trương thành lập và đưa vào vận hành hiệu quả Quỹ nhà ở của thành phố; xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 và đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên chiến lược, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; mạnh dạn kiến nghị những đề xuất chính sách liên quan đến lĩnh vực này.

Thủ tướng nhấn mạnh phải chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức, tư duy từ việc chú trọng, đáp ứng yêu cầu sở hữu nhà ở sang bảo đảm thực hiện quyền mọi người dân đều có chỗ ở; coi phát triển nhà ở cho thuê là ưu tiên chiến lược; nhà nước đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển nhà ở cho thuê. Như vậy, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp không có đủ điều kiện sở hữu nhà thì sẽ có cơ hội tiếp cận nhà ở cho thuê với giá cả phù hợp.

Về tổ chức bộ máy, Thủ tướng lưu ý bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền đô thị hai cấp; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở, nhất là các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng và đầu tư; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Đồng Nai triển khai thực chất, hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; phát triển mạnh các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, robot, tự động hóa, công nghệ hàng không - vũ trụ; xây dựng hạ tầng số đồng bộ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành; tăng cường liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để hình thành các sản phẩm công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và sản phẩm chủ lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh thành phố phải tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đào tạo; bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và phát triển rừng bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Giải đáp những kiến nghị, đề xuất của thành phố Đồng Nai, Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ; kịp thời lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ngay sau buổi làm việc, Văn phòng Chính phủ sẽ ban hành thông báo kết luận; các bộ, ngành liên quan sẽ có văn bản trả lời, hướng dẫn cụ thể đối với từng kiến nghị của Đồng Nai để địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.