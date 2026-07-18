Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chuyển mạnh từ nhận diện, tháo gỡ khó khăn sang hoàn thiện nền tảng kiến tạo phát triển

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; các Phó Thủ tướng: Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.



Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, trong bối cảnh chúng ta đang quyết tâm tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 với các nhiệm vụ rất nặng nề, rất thách thức, phấn đấu tăng trưởng hai con số, đây là lần đầu tiên Thường trực Chính phủ khóa mới gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp - lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, trực tiếp tạo động lực cho tăng trưởng, việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.



Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Thủ tướng khẳng định, việc có đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và nhiều năm tới phụ thuộc rất lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, tác động lan tỏa rất nhanh, tác động trực tiếp, gián tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ảnh hưởng ngay tới điều hành kinh tế vĩ mô, bảo đảm các động lực, đà tăng trưởng nhưng chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.



Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Trong bối cảnh đó, Hội nghị tập trung rà soát, nhận diện các khó khăn, vướng mắc từ cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt chú trọng nhóm vấn đề về thể chế và tổ chức thực thi chính sách và từ những vấn đề đó, xác định những giải pháp có thể triển khai ngay, giải quyết dứt điểm, những việc cần tiếp tục hoàn thiện về cơ chế, chính sách và những nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.



Các đại biểu tham dự Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Theo báo cáo tại Hội nghị, đến hết tháng 6/2026, cả nước có gần 1,062 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 30,6 triệu tỷ đồng. Khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, tạo việc làm cho trên 17,6 triệu lao động và đóng góp chủ yếu vào kim ngạch xuất nhập khẩu.



Trong 6 tháng đầu năm, gần 170 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 11,2%, trong đó gần 111,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,5%. Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 64,8%; bình quân đạt 12,22 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 35,7%. Tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động có lãi năm 2025 đạt 42,6%, tăng 5,5 điểm phần trăm so với năm 2024.



Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Khu vực doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 96% tổng số doanh nghiệp và 78,2% tổng vốn đăng ký, tiếp tục là lực lượng năng động, đóng vai trò chủ yếu trong huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm và nguồn thu ngân sách.



Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 381,4 nghìn tỷ đồng, tăng 47,1%. Khu vực doanh nghiệp nhà nước có 695 doanh nghiệp, nắm giữ và vận hành nhiều nguồn lực trọng yếu về năng lượng, khai khoáng, viễn thông, hạ tầng, vận tải, tài chính và quốc phòng, an ninh.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có 41.874 doanh nghiệp đang hoạt động và 47.132 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 562,7 tỷ USD.



Tại Hội nghị, các đại biểu chia sẻ ý kiến trong việc tổ chức thực thi pháp luật và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp của các bộ ngành và các địa phương; hiến kế về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng hai con số. Các bộ, ngành, địa phương cũng trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp về những kiến nghị thuộc phạm vi quản lý, làm rõ hướng xử lý, lộ trình thực hiện, qua đó giúp các khó khăn được giải quyết thực chất, xử lý hiệu quả.



Nhận diện khó khăn, xử lý dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp



Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Liên đoàn Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong tổ chức Hội nghị, nhất là công tác tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và báo cáo tình hình giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.



Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm ngay những nội dung thuộc thẩm quyền và đã đủ căn cứ pháp lý; những vấn đề cơ chế, chính sách cần sửa đổi hoặc vượt thẩm quyền phải đề xuất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.



Thủ tướng cho biết, tất cả những trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được công khai và gửi cho VCCI để phối hợp với các doanh nghiệp xem những phản ánh kiến nghị đã được xử lý thỏa đáng chưa. Đối với các phản ánh kiến nghị chưa được xử lý thỏa đáng thì VCCI tiếp tục tổng hợp, gửi lên các Bộ, cơ quan của Chính phủ để được giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. Đồng thời, giao VCCI xây dựng cơ chế hằng tháng tổng hợp các phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, gửi các Bộ, cơ quan của Chính phủ để kịp thời xử lý.



Các đại biểu tham dự Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, thời gian qua, cả 3 khu vực doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và FDI đều có bước phát triển mạnh mẽ và chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, chúng ta cần bước đột phá mạnh mẽ hơn, đặc biệt, cần phát huy vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp đầu tàu, doanh nghiệp công nghệ cao trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để tạo năng suất mới, giá trị gia tăng mới và sức bật mới cho nền kinh tế.



Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với tiềm năng, tiến độ đầu tư còn chậm, liên kết với doanh nghiệp tư nhân và FDI còn hạn chế; doanh nghiệp tư nhân chủ yếu nhỏ và vừa; năng lực vốn, quản trị, công nghệ và tham gia chuỗi giá trị cả trong nước và quốc tế còn hạn chế; liên kết nội địa của doanh nghiệp FDI còn lỏng lẻo, chuyển giao công nghệ và nội địa hóa chưa cao; môi trường kinh doanh còn rào cản; thị trường vốn, lao động, khoa học công nghệ chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; các doanh nghiệp chưa tích cực, chủ động đóng góp cho việc hoàn thiện thể chế; ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp chưa cao.



Xác định phát triển doanh nghiệp là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia, Thủ tướng nhấn mạnh, mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, ổn định, minh bạch; bảo đảm quyền tự do kinh doanh và tiếp cận bình đẳng các nguồn lực; khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.



Khẳng định tinh thần cốt lõi của Hội nghị là chuyển mạnh từ nhận diện và tháo gỡ khó khăn sang hoàn thiện nền tảng kiến tạo phát triển; từ đối thoại sang hành động quyết liệt; từ cam kết sang kết quả cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn - tất cả hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững, Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp hành động với tinh thần “khẩn trương - quyết liệt - hiệu quả - không né tránh - không đùn đẩy”. Kết quả cuối cùng phải được doanh nghiệp cảm nhận rõ rệt và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.



Để hiện thực hóa tinh thần trên, Thủ tướng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ, xây dựng, hoàn thiện thể chế và cải cách thực chất thủ tục hành chính, coi đây là cơ sở làm nền tảng cho kiến tạo phát triển trong thời gian tới. Các Bộ khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội các dự án Luật phục vụ cho Kỳ họp của Quốc hội vào tháng 8 và tháng 10 tới, đặc biệt là một số dự án luật rất quan trọng mà các doanh nghiệp quan tâm, tham gia đóng góp như: Luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật phát triển đô thị, Luật doanh nghiệp vừa và nhỏ…



Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát toàn diện các quy định về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, đấu thầu, thuế, hải quan và kiểm tra chuyên ngành; chủ động xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền; dứt khoát chấm dứt quy định chồng chéo, thủ tục hành chính bất hợp lý, các cách hiểu khác nhau và thái độ né tránh trách nhiệm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực chất theo 11 Nghị quyết về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với các lĩnh vực đủ điều kiện; đẩy nhanh số hóa, liên thông dữ liệu. Người đứng đầu các cơ quan phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân nếu để hồ sơ quá hạn hoặc phát sinh thủ tục ngoài quy định.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải tiếp tục khơi thông các nguồn lực về vốn, đất đai và đầu tư; bảo đảm dòng tiền cho sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tiếp tục phát triển lành mạnh thị trường vốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp; ưu tiên phát triển thị trường vốn trong nước làm kênh huy động vốn dài hạn. Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam trong tháng 7/2026 và thúc đẩy hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.



Bộ Tài chính, các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc đất đai và thủ tục đầu tư; khẩn trương rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, kéo dài, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để đất đai, tài sản và nguồn lực tiếp tục bị lãng phí hoàn thành trong Quý III/2026.



Đồng thời, các bộ, ngành và chủ đầu tư xử lý hoàn thuế kịp thời, thanh quyết toán vốn đầu tư công và các nghĩa vụ thanh toán của Nhà nước; không để doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn do sự chậm trễ của cơ quan quản lý. Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kiểm soát tốt lạm phát; mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng trên cơ sở hiệu quả phương án sản xuất, kinh doanh. Hoàn thành ngay trong tháng 7/2026 Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.



Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí logistics, kiểm tra chuyên ngành và các chi phí tuân thủ không cần thiết; thực hiện quản lý rủi ro, giảm kiểm tra chồng chéo, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu. Mọi chính sách mới phải được đánh giá đầy đủ tác động đến chi phí và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; hạn chế tối đa việc phát sinh thêm gánh nặng tuân thủ.



Bộ Công Thương chủ trì đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thực hiện có hiệu quả Chương trình Vươn ra thị trường quốc tế Go Global giai đoạn 2026-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khẩn trương đề xuất Chương trình “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 7/2026.



Thủ tướng nhấn mạnh phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng lực lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới.



Các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.



Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình phát triển doanh nghiệp tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển "doanh nghiệp một người"; tạo điều kiện để hình thành nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế.



Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.



Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, liên kết ba khu vực kinh tế



Thủ tướng lưu ý doanh nghiệp nhà nước phải phát huy vai trò dẫn dắt, tiên phong trong các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược; đi đầu trong đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và tạo thị trường cho doanh nghiệp trong nước. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải trở thành doanh nghiệp dẫn dắt thực thụ về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện Phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 8/2026; Bộ Công Thương xây dựng Đề án tái cấu trúc EVN phù hợp với thị trương điện cạnh tranh, báo cáo trong Quý III/2026.



Thủ tướng khẳng định doanh nghiệp tư nhân phải trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; được tạo điều kiện bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư, đấu thầu và mua sắm công. Các doanh nghiệp tư nhân lớn, doanh nghiệp công nghệ cao cần phát huy vai trò dẫn dắt, đi đầu trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.



Trong tháng 7/2026, Bộ Tài chính trình Chính phủ dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi); Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).



Thu hút đầu tư nước ngoài phải chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng; gắn ưu đãi đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, tỷ lệ nội địa hóa và phát triển doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng. Bộ Tài chính khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2026.



Các bộ, ngành khẩn trương xây dựng, thực hiện cơ chế liên kết thực chất giữa ba khu vực doanh nghiệp thông qua các chương trình hợp tác, dự án, hợp đồng và đơn hàng cụ thể; lấy kết quả liên kết, tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng tạo ra trong nước làm thước đo hiệu quả, làm tiêu chí để có các chính sách khuyến khích và ưu đãi.



Mặt khác, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực tổ chức thực hiện và kỷ luật hành chính. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng và nhân dân về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc chờ hướng dẫn đối với những vấn đề pháp luật đã quy định rõ. Các cơ quan phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mọi khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền phải được xử lý kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền ngay, không để kéo dài làm mất cơ hội đầu tư và phát triển của doanh nghiệp.



Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và VCCI, Thủ tướng đề nghị phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đổi mới sáng tạo; chủ động nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực cạnh tranh. Tuân thủ nghiêm pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa kinh doanh. Chủ động tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế; ưu tiên sử dụng nguyên liệu, linh kiện, dịch vụ và công nghệ trong nước.



Cùng với đó, các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn, tổng công ty lớn đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm, phát huy vai trò dẫn dắt trong đầu tư hạ tầng, ngành nền tảng, công nghiệp chiến lược, nghiên cứu và phát triển; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào các dự án, chuỗi cung ứng và thị trường do doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt.



Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu dự Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Các doanh nghiệp tư nhân cần chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, quản trị, chất lượng sản phẩm, năng lực tài chính và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Các tập đoàn tư nhân lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lan tỏa công nghệ và kỹ năng số, trở thành hạt nhân của chuỗi giá trị số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.



Các doanh nghiệp FDI thực hiện tốt các cam kết về nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển nhà cung ứng Việt Nam; chủ động đầu tư hình thành, mở rộng các trung tâm nghiên cứu và phát triển trung tâm thiết kế, đổi mới sáng tạo, đào tạo kỹ thuật và quản trị tại Việt Nam.



Thủ tướng tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương và tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ khơi thông hiệu quả mọi nguồn lực, biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới./.