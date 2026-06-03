Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương cùng dự.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đổi mới trong công tác chuẩn bị các báo cáo phục vụ phiên họp của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ ngành, đặc biệt là đổi mới trong cách thức xây dựng báo cáo, giúp phản ánh toàn diện hơn tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, y tế và việc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, phiên họp sẽ tập trung xem xét việc triển khai chương trình công tác của Chính phủ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung phân tích sâu những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác xử lý công việc và hoàn thiện thể chế. Thủ tướng nhấn mạnh thời gian qua Chính phủ đã dành nhiều nguồn lực và sự tập trung cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế; số lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tăng mạnh, chất lượng chuẩn bị được nâng lên. Tuy nhiên, khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đặc biệt là việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và các yêu cầu của Quốc hội. Nếu không tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư hướng dẫn, sẽ ảnh hưởng đến việc thể chế hóa và triển khai các chủ trương, chính sách trong thực tiễn. Do đó, các bộ, ngành cần tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho rằng bên cạnh kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát, song vẫn xuất hiện những dấu hiệu cần đặc biệt quan tâm. Trong đó, tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực còn thấp hơn yêu cầu; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, thương mại dịch vụ ở một số lĩnh vực chưa đạt mục tiêu đề ra. Do đó, các bộ, ngành tập trung phân tích kỹ nguyên nhân, đánh giá sát tình hình để đề xuất các giải pháp điều hành quyết liệt, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả phiên họp, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng cho biết sẽ giao các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực trực tiếp làm việc với các bộ, ngành, địa phương và các ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng thấp hoặc chưa đạt mục tiêu kế hoạch để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, nhất là mặt hàng xuất khẩu chủ lực đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm hoặc suy giảm.

Đề cập việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng đánh giá cao những đổi mới trong cách làm của các cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng số, dữ liệu và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.