Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Timor-Leste

Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa chào mừng Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Chiều 9/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Tham dự Lễ đón có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm.

Các cháu thanh thiếu niên, thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão và Đoàn cấp cao Timor-Leste.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt đối với quá trình hội nhập của Timor Leste khi nước này đã trở thành thành viên của ASEAN cũng như tương lai phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão dẫn đầu Đoàn cấp cao Timor-Leste thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Việt Nam và Timor-Leste có quan hệ hữu nghị lâu đời. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (FRETILIN) vào tháng 9/1975. Việc Việt Nam quyết định thành lập Đại sứ quán tại Dili hồi giữa năm 2025 và chính thức đưa vào hoạt động tháng 4/2026 được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì đoàn kết và phát triển của ASEAN.

Lãnh đạo hai nước luôn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế và phối hợp chặt chẽ với Timor Leste trong đại gia đình ASEAN. Hai nước cũng phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Lễ đón Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước tăng trưởng tích cực; hợp tác đầu tư cũng là điểm sáng giữa hai nước với hoạt động hiệu quả của Công ty Viettel Timor (Telemor), dự án đầu tư của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam (Viettel) cung cấp dịch vụ viễn thông tại Timor-Leste. Ngoài ra, hai nước còn có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, dầu khí.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão được nhận định sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các mặt đi vào thực chất, hiệu quả hơn; giúp Timor-Leste tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của Việt Nam để tham gia hiệu quả vào ASEAN và các cơ chế hợp tác khu vực.

Cùng với đó, sự có mặt của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ là cơ hội để Timor-Leste khẳng định cam kết đối với các mục tiêu chung của ASEAN mà còn giúp nước này tăng cường kết nối với các đối tác trong khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Timor-Leste. Hai Thủ tướng tham quan trưng bày ảnh về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện./.