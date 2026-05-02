Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae bước lên bục danh dự tại sảnh chính Trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.



Trải qua hơn 50 năm vun đắp và xây dựng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành một điểm sáng trong việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Việc hai bên nâng cấp quan hệ thành "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" vào tháng 11/2023 đã phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và sự chín muồi của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, mở ra thời kỳ hợp tác phát triển mới thực chất và hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực, đáp ứng mong muốn, nhu cầu và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.



Hai nước duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc, giao lưu các cấp với sự tin cậy chính trị cao. Cùng với đó, hai bên hợp tác chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, như Liên hợp quốc, các hội nghị ASEAN+, APEC, ASEM… đóng góp ngày càng tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.



Quan hệ kinh tế - thương mại song phương được xây dựng trên nền tảng là các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết, cũng như thông qua các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, đạt khoảng 52 tỷ USD năm 2025, tăng 11% so với năm 2024. Ngoài hợp tác kinh tế - thương mại, hai nước cũng hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch, hợp tác giữa các địa phương, lao động…



Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã vượt hơn 680.000 người và là nền tảng vững bền cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, góp phần làm cho hai dân tộc ngày càng xích lại gần nhau hơn.



Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae, hai bên sẽ tập trung trao đổi về những lĩnh vực phù hợp với ưu tiên và phát triển thế mạnh bổ sung cho nhau của cả Việt Nam và Nhật Bản trên những lĩnh vực thiết yếu hiện nay, trước hết là kinh tế, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chuỗi an ninh năng lượng, lương thực, hợp tác sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân cũng như phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.



Chuyến thăm lần này góp phần làm sâu sắc và xác định những trụ cột mới, quan trọng trong quan hệ, góp phần tạo ra không gian hợp tác mới, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.



Sau Lễ đón, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp hẹp và dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới; cũng như chứng kiến Lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản.

Hai Thủ tướng cũng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, cũng như quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện./.