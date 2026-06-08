Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Sáng 8/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam.

Tham dự Lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến.

Cùng dự có : Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Các cháu thanh thiếu niên, thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng và Đoàn cấp cao Vương quốc Campuchia.

Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa chào mừng Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Samdech Thipadei Hun Manet đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Vương quốc Campuchia, qua đó tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, đóng góp thiết thực trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu Đoàn cấp cao Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Hun Manet bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Là hai nước láng giềng gần gũi với nhiều điểm tương đồng, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/6/1967. Trong gần 60 năm qua, tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc được hun đúc, tôi luyện từ trong những năm tháng gian khó đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cho đến giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước.

Lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Campuchia, cũng như tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Campuchia không ngừng vun đắp tình hữu nghị, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

Từ năm 2005, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất đề ra phương châm mới trong phát triển quan hệ song phương là “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Với định hướng đó, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó, quan hệ chính trị - ngoại giao luôn giữ vai trò nòng cốt trong định hướng tổng thể các mối quan hệ giữa hai nước.

Kinh tế, thương mại và đầu tư là động lực thúc đẩy hợp tác thực chất, là trọng tâm hợp tác giữa hai nước từ nay đến năm 2030. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là thị trường xuất khẩu thứ hai của Campuchia, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt trung bình khoảng 10 tỷ USD/năm trong vài năm gần đây và đạt 11,3 tỷ USD năm 2025.

Cùng với đó, hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất. Ngoài cơ chế hợp tác song phương, hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng. Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục - đào tạo, giao thông - vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông... cũng được quan tâm đẩy mạnh.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị phát triển tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN của Thủ tướng Campuchia có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, nhất là khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2027), một chặng đường có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử quan hệ song phương.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới và chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia. Hai Thủ tướng cũng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, cũng như mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Campuchia do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện./.