Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang.



Tháp tùng Thủ tướng Robert Fico thăm Việt Nam có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kaliňák; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Denisa Saková; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Juraj Blanár; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Richard Takáč; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ladislav Kamenický; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Martina Šimkovičová; Thứ trưởng Bộ Kinh tế Vladimír Šimoňák; Đại biện Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam Marián Vereš; Chánh Văn phòng Thủ tướng, Katarína Vidovičová; Đặc phái viên Thủ tướng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á Lê Hồng Quang; Cố vấn Thủ tướng trong lĩnh vực đầu tư, du lịch và thể thao Jaroslav Rybanský.



Thủ tướng Robert Fico sinh năm 1964 tại Topolcany, Slovakia. Ông có bằng Tiến sĩ Luật, Đại học Comenius, Bratislava, Slovakia; Nghiên cứu sau đại học tại Viện Nhà nước và Luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Slovakia chuyên ngành Luật Hình sự. Ông biết tiếng Anh, tiếng Nga.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ông Robert Fico từng là: Phó Giám đốc Học viện Luật của Bộ Tư pháp Slovakia (1992-1995); Thành viên Ủy ban Hiến pháp của Quốc hội Slovakia (1992-2002); Lãnh đạo nhóm Quốc hội của Đảng Dân chủ cánh tả (1994-1996); Thành viên Phái đoàn thường trực của Quốc hội Slovakia tại Nghị viện Châu Âu (năm 1999, Trưởng phái đoàn) (1994-2005); Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ cánh tả (1996-1999); Chủ tịch Hội đồng Nhà tù của Ủy ban Hiến pháp Quốc hội (1995-2003); Quan sát viên của Quốc hội Slovakia tại Nghị viện châu Âu (2002-2004); Lãnh đạo nhóm Quốc hội của Đảng Phương hướng SMER, thành viên Ủy ban Quốc hội về quyền con người, dân tộc thiểu số và quyền phụ nữ (2002-2006); Thủ tướng Cộng hòa Slovakia (2006-2010, 2012-2018); Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia (3-7/2009); Nghị sĩ Quốc hội Slovakia (2018-2023).Từ 10/2023- nay, ông Robert Fico là Thủ tướng Cộng hòa Slovakia.Thủ tướng Robert Fico là một chính trị gia kỳ cựu và dày dạn kinh nghiệm tại Slovakia. Ông luôn thể hiện tình cảm tốt đẹp và coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Ông đã có những quyết sách ủng hộ thiết thực, nổi bật là việc tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam chính thức được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Slovakia. Ông cũng đã có 2 chuyến thăm chính thức tới Việt Nam (vào các năm 2008 và 2016). Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư (năm 2023), Thủ tướng Robert Fico tiếp tục quan tâm, thúc đẩy đà phát triển của quan hệ song phương.Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang cho biết, Đoàn Thủ tướng Cộng hòa Slovakia thăm chính thức Việt Nam là đoàn khách cấp Chính phủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam sau khi ta vừa hoàn thiện tổ chức, bộ máy sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đánh dấu một giai đoạn mới sau hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1950), đồng thời mở ra cơ hội hợp tác thực chất hơn sau các chuyến thăm cấp cao trước đó trên cơ sở nhu cầu tăng cường hợp tác và tin cậy chính trị cao giữa hai bên.Những nội dung trọng tâm của chuyến thăm bao gồm xem xét nâng tầm quan hệ Việt Nam-Slovakia; tăng cường tin cậy chính trị song phương; thảo luận các biện pháp thúc đẩy cam kết hợp tác theo hướng thực chất hơn trong nhiều lĩnh vực hai nước có tiềm năng và cùng quan tâm như: kinh tế –thương mại, đầu tư, quốc phòng – an ninh, khoa học – công nghệ, năng lượng (tái tạo và hạt nhân), văn hóa – du lịch, giáo dục – đào tạo, lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; trao đổi về việc cùng ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế đa phương, giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, trong đó chú trọng hợp tác ASEAN-EU./.