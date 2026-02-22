Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển khó khăn đoạn kết thúc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Thủ đô trong tối 21/2 (ảnh chụp lúc 22h). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khen ngợi, biểu dương Bộ Công an (nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông), Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các địa phương đã nỗ lực triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón Tết; trong đó đặc biệt là Bộ Công an đã huy động 100% quân số ra quân ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ Tết để duy trì bảo đảm trật tự, an toàn, kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phục vụ người dân đón Tết…



Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng cả trên đường bộ và đường thủy, vẫn còn tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt còn xảy ra một số trường hợp chống đối người thi hành công vụ trong hoạt động tuần tra và kiểm soát giao thông, gây bức xúc trong dư luận...



Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn, phục vụ nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc, đường giao thông địa phương, các phương tiện vận tải hành khách như xe ô tô khách có giường nằm hai tầng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định, xử lý nghiêm minh, đặc biệt là đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong hoạt động giao thông vận tải…



Bộ Công an cùng với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các địa phương và các đơn vị có liên quan nghiên cứu phương án tổ chức giao thông hợp lý theo hướng điều tiết bớt số làn của chiều đường có mật độ thấp cho chiều đường có lưu lượng cao, giảm nguy cơ ùn tắc, nhất là tại các trạm thu phí, các tuyến cao tốc, nút giao thông kết nối cửa ngõ đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ người dân giao thông thuận tiện, an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, gắn với việc kiên trì xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, nhất là hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông nhằm lập lại kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động giao thông vận tải.



Bộ Xây dựng chỉ đạo quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải khối lượng lớn, có giải pháp ngăn chặn và đặc biệt xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi chở quá số người quy định; kiểm soát chặt chẽ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, hoạt động du lịch trên đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông, dọc tuyến đường thủy nội địa…



Bộ Xây dựng chỉ đạo các lực lượng chức năng nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để xảy ra tình trạng xe ô tô chở quá số người quy định trong thời gian qua, đặc biệt là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán (một số trường hợp vi phạm đã được lực lượng Công an phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định).



Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư y tế, năng lực cấp cứu, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có lưu lượng giao thông cao để giảm thiểu thiệt hại về người do tai nạn giao thông.



Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, có giải pháp xử lý ngay sự cố phát sinh, nhất là trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết (ngày 22/2) và trong dịp Lễ hội Xuân 2026, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các đơn vị có liên quan tổ chức giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trên địa bàn.



Thủ tướng giao Bộ Công an cùng với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện Công điện này, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2026./.