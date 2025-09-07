Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Xây dựng VNPT mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại

* Xứng danh 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng

Đây là lần thứ 2, Tập đoàn VNPT vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này; là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của VNPT trong công cuộc đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong thực hiện sứ mệnh tiên phong xây dựng hạ tầng số và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.



Gần 10 năm trước, VNPT chính thức vận hành chiến lược giai đoạn mới VNPT 4.0 của mình, một chiến lược thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong xu thế khách quan và tất yếu của chuyển đổi số toàn cầu. VNPT đã chủ động tái định vị chính mình, khai phá để VNPT không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống, mà VNPT phải chuyển mình để trở một doanh nghiệp công nghệ, cung cấp dịch vụ số, tiên phong góp phần dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia từ những ngày đầu tiên.



Để thực hiện sứ mệnh đó, VNPT tự đặt cho mình một mục tiêu thách thức đột phá, đó là mỗi năm phải đóng góp ít nhất một nền tảng chuyển đổi số có ý nghĩa cấp quốc gia, nền tảng cụ thể được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, có hiệu quả, có sức lan tỏa và giải quyết những bài toán lớn, mang lại hiệu quả thiết thực cho Chính phủ, cho người dân và doanh nghiệp. Với tinh thần hành động đó, những quả ngọt về mục tiêu đã được gặt hái theo dòng thời gian.



Năm 2019, nền tảng mang tầm vóc quốc gia Trục liên thông văn bản quốc gia ra đời – Đây là nền tảng kết nối giúp những hệ thống văn bản riêng biệt, phân tán ở 63 tỉnh, thành phố, địa phương, 25 Bộ, ngành, giờ có thể hoàn toàn trao đổi liên thông trên môi trường số.



Bước tiến thực tế này được sử dụng rộng rãi hôm nay đã giúp hơn 16,9 triệu văn bản hàng năm từ trên giấy đi lên môi trường số một cách toàn diện cùng với các Nghị định công nhận giá trị pháp lý của văn bản điện tử trên môi trường số ngày nay và nó trở thành một nền tảng thiết yếu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền quốc gia, tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Nền tảng Cổng dịch vụ công quốc gia được khai trương vào năm 2020 - một cổng dịch vụ công cấp lần đầu tiên Việt Nam có để phục vụ người dân và doanh nghiệp trên toàn quốc với hơn 3.400 dịch vụ công trực tuyến và phục vụ cho đến nay hơn 7 tỷ lượt truy cập. Cũng trên nền tảng này, lần đầu tiên, từ Trung ương đến các cấp chính quyền có thể quản trị tình hình, chất lượng phục vụ hành chính công. Mỗi năm hơn 110 triệu yêu cầu của người dân và doanh nghiệp đã được phục vụ theo thời gian thực, hoàn toàn trên môi trường số ở tất cả các cấp Bộ, ngành, địa phương.

Từ ngày 1/7, Cổng dịch công quốc gia đã chính thức trở thành giao diện duy nhất phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên cả nước.

Giai đoạn 2021 - 2022, VNPT lại được trao cơ hội để triển khai dự án công nghệ cấp quốc gia, một dự án chưa từng có tiền lệ - đó là dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với quy mô hơn 100 triệu dân, trải rộng trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, 11.000 xã phường luôn phải đảm bảo dữ liệu “Đúng - đủ - sạch - sống” và đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, việc hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng là một kết quả vô cùng hãnh diện trong giai đoạn này.

Đây chính là nền tảng định danh số duy nhất làm tiền đề phát triển các ứng dụng của Đề án 06 của quốc gia, mở ra khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ mọi nhu cầu số của Nhà nước và xã hội, thúc đẩy nhiều ứng dụng, giao dịch số ngày hôm nay.

Trong thời gian từ năm 2023 đến nay, liên tục nhiều sản phẩm Chuyển đổi số lan tỏa từ cấp quốc gia của VNPT được đưa vào ứng dụng thực tế: Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho Bộ Công an; Hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư cho Lào….

Hệ thống y tế điện tử do VNPT phát triển hiện đang phục vụ hơn 8.200 cơ sở y tế, chiếm hơn 60% thị phần; Hệ sinh thái giáo dục số của VNPT hiện đã được triển khai tại hơn 30.000 trường học, phục vụ gần 10 triệu học sinh và hơn 800.000 giáo viên; VNPT cũng không ngừng đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng số hiện đại, toàn diện và đồng bộ: VNPT đang vận hành khai thác 8 trung tâm dữ liệu IDC tiêu chuẩn quốc tế; Hạ tầng số 4G, mạng 5G Vinaphone hiện diện tại tất cả tỉnh, thành phố; VNPT đang vận hành khai thác 2 hệ thống vệ tinh, 5 tuyến cáp quang biển và đặc biệt với sự khai trương tuyến cáp đất quốc tế VSTN đã đưa VNPT là doanh nghiệp duy nhất sử hữu hệ thống truyền dẫn toàn diện: cáp biển, cáp đất và vệ tinh.

Về hiệu quả hoạt động, trong gần 10 năm, Tập đoàn đã có bước tiến vượt bậc, quy mô lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước tăng gấp đôi so với đầu giai đoạn. Đến thời điểm này, doanh thu dịch vụ số cũng đã tăng trưởng quy mô, đóng góp 15% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Tập đoàn VNPT; đồng thời thực hiện nghi thức gắn biển Công trình cáp đất Việt Nam – Lào – Thái Lan – Malaysia – Singapore (VSTN) chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.