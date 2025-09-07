Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Xây dựng VNPT mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại
* Xứng danh 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng
Đây là lần thứ 2, Tập đoàn VNPT vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này; là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của VNPT trong công cuộc đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong thực hiện sứ mệnh tiên phong xây dựng hạ tầng số và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Gần 10 năm trước, VNPT chính thức vận hành chiến lược giai đoạn mới VNPT 4.0 của mình, một chiến lược thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong xu thế khách quan và tất yếu của chuyển đổi số toàn cầu. VNPT đã chủ động tái định vị chính mình, khai phá để VNPT không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống, mà VNPT phải chuyển mình để trở một doanh nghiệp công nghệ, cung cấp dịch vụ số, tiên phong góp phần dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia từ những ngày đầu tiên.
Để thực hiện sứ mệnh đó, VNPT tự đặt cho mình một mục tiêu thách thức đột phá, đó là mỗi năm phải đóng góp ít nhất một nền tảng chuyển đổi số có ý nghĩa cấp quốc gia, nền tảng cụ thể được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, có hiệu quả, có sức lan tỏa và giải quyết những bài toán lớn, mang lại hiệu quả thiết thực cho Chính phủ, cho người dân và doanh nghiệp. Với tinh thần hành động đó, những quả ngọt về mục tiêu đã được gặt hái theo dòng thời gian.
Năm 2019, nền tảng mang tầm vóc quốc gia Trục liên thông văn bản quốc gia ra đời – Đây là nền tảng kết nối giúp những hệ thống văn bản riêng biệt, phân tán ở 63 tỉnh, thành phố, địa phương, 25 Bộ, ngành, giờ có thể hoàn toàn trao đổi liên thông trên môi trường số.
Bước tiến thực tế này được sử dụng rộng rãi hôm nay đã giúp hơn 16,9 triệu văn bản hàng năm từ trên giấy đi lên môi trường số một cách toàn diện cùng với các Nghị định công nhận giá trị pháp lý của văn bản điện tử trên môi trường số ngày nay và nó trở thành một nền tảng thiết yếu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền quốc gia, tổ chức xã hội và doanh nghiệp.
Nền tảng Cổng dịch vụ công quốc gia được khai trương vào năm 2020 - một cổng dịch vụ công cấp lần đầu tiên Việt Nam có để phục vụ người dân và doanh nghiệp trên toàn quốc với hơn 3.400 dịch vụ công trực tuyến và phục vụ cho đến nay hơn 7 tỷ lượt truy cập. Cũng trên nền tảng này, lần đầu tiên, từ Trung ương đến các cấp chính quyền có thể quản trị tình hình, chất lượng phục vụ hành chính công. Mỗi năm hơn 110 triệu yêu cầu của người dân và doanh nghiệp đã được phục vụ theo thời gian thực, hoàn toàn trên môi trường số ở tất cả các cấp Bộ, ngành, địa phương.
Từ ngày 1/7, Cổng dịch công quốc gia đã chính thức trở thành giao diện duy nhất phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên cả nước.
Giai đoạn 2021 - 2022, VNPT lại được trao cơ hội để triển khai dự án công nghệ cấp quốc gia, một dự án chưa từng có tiền lệ - đó là dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với quy mô hơn 100 triệu dân, trải rộng trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, 11.000 xã phường luôn phải đảm bảo dữ liệu “Đúng - đủ - sạch - sống” và đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, việc hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng là một kết quả vô cùng hãnh diện trong giai đoạn này.
Đây chính là nền tảng định danh số duy nhất làm tiền đề phát triển các ứng dụng của Đề án 06 của quốc gia, mở ra khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ mọi nhu cầu số của Nhà nước và xã hội, thúc đẩy nhiều ứng dụng, giao dịch số ngày hôm nay.
Trong thời gian từ năm 2023 đến nay, liên tục nhiều sản phẩm Chuyển đổi số lan tỏa từ cấp quốc gia của VNPT được đưa vào ứng dụng thực tế: Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho Bộ Công an; Hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư cho Lào….
Hệ thống y tế điện tử do VNPT phát triển hiện đang phục vụ hơn 8.200 cơ sở y tế, chiếm hơn 60% thị phần; Hệ sinh thái giáo dục số của VNPT hiện đã được triển khai tại hơn 30.000 trường học, phục vụ gần 10 triệu học sinh và hơn 800.000 giáo viên; VNPT cũng không ngừng đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng số hiện đại, toàn diện và đồng bộ: VNPT đang vận hành khai thác 8 trung tâm dữ liệu IDC tiêu chuẩn quốc tế; Hạ tầng số 4G, mạng 5G Vinaphone hiện diện tại tất cả tỉnh, thành phố; VNPT đang vận hành khai thác 2 hệ thống vệ tinh, 5 tuyến cáp quang biển và đặc biệt với sự khai trương tuyến cáp đất quốc tế VSTN đã đưa VNPT là doanh nghiệp duy nhất sử hữu hệ thống truyền dẫn toàn diện: cáp biển, cáp đất và vệ tinh.
Về hiệu quả hoạt động, trong gần 10 năm, Tập đoàn đã có bước tiến vượt bậc, quy mô lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước tăng gấp đôi so với đầu giai đoạn. Đến thời điểm này, doanh thu dịch vụ số cũng đã tăng trưởng quy mô, đóng góp 15% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Tập đoàn VNPT; đồng thời thực hiện nghi thức gắn biển Công trình cáp đất Việt Nam – Lào – Thái Lan – Malaysia – Singapore (VSTN) chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
* Tiên phong thực hiện 5 nhiệm vụ chính
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong hành trình 80 năm qua, VNPT đã trải không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển gắn bó mật thiết với lịch sử cách mạng và sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc.
Trong đó, VNPT đóng góp đắc lực vào thành công của các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và bảo vệ Tổ quốc, với việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ trung ương ra chiến trường và ngược lại; bảo đảm liên lạc cho nhân dân từ vùng an toàn tới vùng địch chiếm đóng, giữa hai miền Nam - Bắc trong kháng chiến, góp phần làm nên những chiến thắng lẫy lừng của dân tộc, bảo về nền độc lập, thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ.
Trong quá trình đó, gần 1 vạn người con ưu tú của ngành không quản gian khổ, tính mạng, đã anh dũng hy sinh trên các mặt trận ác liệt, bảo vệ và duy trì “huyết mạch thông tin” của cách mạng.
VNPT đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó VNPT luôn giữ vai trò là một trụ cột về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, không chỉ phục vụ hiệu quả đời sống của xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, mà còn góp phần góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa khoa học công nghệ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực phát triển mới của đất nước. VNPT đã vượt lên chính mình, đổi mới toàn diện cách nghĩ, cách làm, thực hiện mục tiêu chiến lược: đi thẳng lên hiện đại, phát triển nhanh mạng lưới và dịch vụ, tăng nhanh lưu lượng và doanh thu, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin của xã hội và đòi hỏi đổi mới năng lực quản trị của đất nước, doanh nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực; các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tăng trưởng tốt.
Nêu rõ, vai trò nòng cốt của VNPT trong chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện nay với khoảng 1.000 kỹ sư công nghệ cốt lõi ở Tập đoàn và hơn 2.000 kỹ sư công nghệ chất lượng cao ở chi nhánh các tỉnh, thành phố trên cả nước, giúp hình thành mạng lưới nhân lực công nghệ số rộng khắp, đóng góp quan trọng vào tiến trình “Bình dân học vụ số”, xây dựng xã hội số, Chính phủ số, doanh nghiệp số.
Tập đoàn đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và đặc biệt là năng lực triển khai thực tế đối với nhiều dự án hạ tầng số trọng yếu như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hơn 100 triệu dữ liệu dân số, Cổng dịch vụ công quốc gia hiện có trên 7 triệu tài khoản và cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến, Nền tảng thanh toán dịch vụ công kết nối 34 tỉnh/thành phố và các bộ, ngành, Hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ hàng chục triệu giao dịch mỗi tháng, Trục liên thông văn bản quốc gia xử lý hàng trăm triệu văn bản điện tử...
Thủ tướng nhấn mạnh, những nỗ lực đó đã góp phần đưa Việt Nam lần đầu tiên lọt vào nhóm quốc gia có chỉ số Chính phủ điện tử mức “Rất cao” vào năm 2024, đứng thứ 71/193 các quốc gia do Liên hợp quốc xếp hạng, tăng 15 bậc so năm 2022, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một “Việt Nam số” phát triển thịnh vượng.
Cùng với đó, VNPT góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh và chủ quyền số của đất nước; thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng cao vị thế Việt Nam. Trong đó, với việc phóng thành công hai vệ tinh viễn thông thương mại Vinasat-1 và Vinasat-2, VNPT đã đặt dấu mốc lịch sử của viễn thông Việt Nam và khẳng định chủ quyền quốc gia ngoài vũ trụ.
VNPT đã ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, mang đến cơ hội chuyển giao công nghệ và năng lực quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo ra thế giới. Các sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” của VNPT đã góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu quốc gia, khẳng định trí tuệ Việt Nam.
Phân tích tình hình, xu thế và nhiệm vụ phát triển đất nước thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo, VNPT tích cực cụ thể hoá các Nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị thành các chương trình hành động cụ thể, hiệu quả nhất.
Trong đó, tiếp tục xây dựng và phát triển VNPT thành Tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại có năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế, thực hiện tốt nhiệm vụ công ích, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Tập đoàn cần đoàn kết, thống nhất, một tầm nhìn, một mục tiêu, trở thành tập đoàn công nghệ lấy hạ tầng số, công nghệ số và dịch vụ số làm chủ đạo, sở hữu và khai thác nền tảng, hạ tầng trụ cột của hạ tầng số quốc gia, là nhà sáng tạo tiên phong nghiên cứu làm chủ công nghệ số và cung cấp hệ sinh thái số trong mọi lĩnh vực.
Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước năm 2025 từ 8,3-8,5%, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Tập đoàn phải tăng trưởng đóng góp vào hoàn thành mục tiêu này với phương châm “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”. Tập đoàn tiên phong thực hiện 5 nhiệm vụ chính.
Trong đó, phải tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, Cloud, IoT, 5G/6G, an ninh mạng; đầu tư mạnh mẽ vào các phòng Lab nghiên cứu, hợp tác với các viện, trường đại học trong nước và quốc tế để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ “Make in Vietnam”, có tính cạnh tranh cao, tích cực chuyển giao công nghệ.
VNPT cần chủ động kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua xây dựng hệ sinh thái mở để đồng hành, hỗ trợ các Start-up công nghệ phát triển, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp “Make in Vietnam” đột phá; giữ vai trò “nòng cốt” trong chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy xây dựng hạ tầng số thông qua: triển khai đồng bộ hạ tầng số quốc gia, đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; phát triển các nền tảng số dùng chung, phục vụ hiệu quả, an ninh, an toàn cho Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ vào tiến trình chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền; tham gia tích cực bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tích cực xoá các vùng lõm sóng viễn thông ở các khu vực vùng sâu, vùng xa trên tinh thần Nhà nước đầu tư, doanh nghiệp vận hành.
Thủ tướng cũng yêu cầu VNPT gắn kết phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; quyết liệt thực hiện các giải pháp công nghệ, góp phần đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới, bền vững của đất nước, chiếm ít nhất 20% GDP và giúp tăng trưởng GDP cả nước đạt 8,3-8,5% trong năm nay như mục tiêu đề ra, tiến tới đạt tăng trưởng 2 con số những năm tới; trở thành lực lượng nòng cốt trong phòng, chống chiến tranh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân và hệ thống chính trị trên môi trường mạng.
Nhấn mạnh, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế thuận lợi để VNPT phát huy tối đa tiềm năng, hoàn thành sứ mệnh của mình, phát huy mọi giá trị văn hoá tốt đẹp, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng VNPT phát huy sức mạnh truyền thống ngành Bưu điện Cách mạng và con người VNPT nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư công nghệ chất lượng cao, có tầm nhìn xa trông rộng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, tiên phong, dám dấn thân trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đóng góp đắc lực vào thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.
Thủ tướng tin tưởng mong muốn VNPT phát huy tối đa tiềm năng, hoàn thành sứ mệnh; vững bước, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là một trụ cột của hạ tầng số quốc gia và tin tưởng VNPT sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, góp phần quan trọng hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước vào kỷ nguyên mới thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu./.