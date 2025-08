Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam - đã làm phải thành công

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, để tăng trưởng ở mức hai con số, chúng ta phải có nhiều vốn. Trong khi chúng ta đang thiếu vốn, việc xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ tất yếu, quan trọng. Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ xác định xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là một đột phá chiến lược về thể chế, chính sách, với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù được áp dụng và tiếp tục hoàn thiện.

“Đây là quyết sách quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy quá trình chuyển dịch mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, qua đó nâng tầm vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu về tài chính, đầu tư và dịch vụ cao cấp, gắn với thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững”, Thủ tướng chỉ rõ.



Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, việc xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ mang lại những lợi ích chiến lược và toàn diện, đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu về: Mở rộng kết nối với thị trường tài chính toàn cầu, qua đó thu hút các định chế tài chính và dòng vốn đầu tư quốc tế, đồng thời tối ưu hóa và thúc đẩy các nguồn lực trong nước; phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và nhà đầu tư.



Cùng với đó, tạo ra bước phát triển vượt bậc về chất cho thị trường tài chính Việt Nam, giúp thị trường hoạt động minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế; nâng cao vai trò, uy tín và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế, giúp đất nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị kinh tế toàn cầu; củng cố nền tảng kinh tế tự chủ, vững mạnh và bền vững, góp phần bảo vệ an ninh tài chính quốc gia, giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xem quy hoạch Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, việc xây dựng và phát triển thành công Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng theo một lộ trình triển khai phù hợp, khoa học và dựa trên mô hình hợp tác thay vì cạnh tranh, sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp đưa Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam bứt phá, khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.



Thủ tướng yêu cầu quán triệt tinh thần "vừa làm, vừa rút kinh nghiệm"; tuyệt đối "không được cầu toàn, không được nóng vội"; nhà lãnh đạo, quản lý phải "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn"; "làm tới đâu chắc tới đó, đã làm là phải thành công, phải thắng lợi"; mà "đã làm phải thành công" mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc, sự phá triển của doanh nghiệp, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, góp phần vào ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.



Chỉ rõ “Đảng đã lãnh đạo, Quốc hội đồng tình, Chính phủ thống nhất, nhân dân đồng tình, doanh nghiệp đồng hành, bạn bè quốc tế ủng hộ; chỉ bàn làm, không bàn lùi”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng và thực thi chính sách phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế mang tính đột phá, ưu đãi đặc thù và vượt trội; nhân lực phải chuyên nghiệp, chất lượng cao; có các điều kiện hạ tầng cần thiết để vận hành trung tâm hiện đại; quản trị phải thông minh; bảo đảm cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.



Trung tâm Tài chính quốc tế là một thiết kế thể chế đặc thù, có giới hạn địa lý cụ thể, có quy định pháp lý riêng, có bộ máy điều hành chuyên biệt và có không gian thử nghiệm chính sách; nơi pháp luật được thiết kế để cho phép những mô hình mới được vận hành trong khuôn khổ được kiểm soát.



Cho biết, tại Trung tâm Tài chính quốc tế, thể chế là tiên phong, hạ tầng là nền tảng, nhân lực là then chốt, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, Việt Nam phát triển Trung tâm không chỉ để đón nhà đầu tư, mà phải chủ động dẫn dắt mô hình tài chính mới, tạo không gian cho tài sản số, tín chỉ carbon, ngân hàng số, sàn giao dịch hàng hóa và phái sinh - những trụ cột của nền tài chính tương lai; tạo hiệu ứng lan tỏa giữa mô hình tài chính mới với nền kinh tế thực, phục vụ sản xuất.



Việc xây dựng, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế phải bảo đảm hài hòa, cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn tài chính; hoạt động trên nguyên tắc minh bạch, có giám sát hiệu quả, có cơ chế ứng xử với khủng hoảng và tuân thủ luật pháp quốc tế.



Chỉ rõ từ ngày 1/9/2025 phải vận hành bộ máy Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội để Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có cơ sở pháp lý thành lập cơ quan điều hành, cơ quan giám sát, sớm đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào hoạt động; phối hợp chặt chẽ với tổ chức tài chính tại Việt Nam và quốc tế, tham vấn chính sách dựa trên kinh nghiệm quốc tế; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện khuôn khổ thể chế cho Trung tâm đảm bảo duy trì cơ chế mới, cạnh tranh, không để bị tụt hậu và sự hấp dẫn Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế.



Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện nền tảng và tạo thuận lợi để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, bao gồm thể chế, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc xây dựng và vận hành Trung tâm; vận động, tiếp cận và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, định chế tài chính, ngân hàng, nhà đầu tư tham gia, đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại địa phương; duy trì, mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế lĩnh vực tài chính trong quá trình xây dựng, phát triển các dịch vụ, sản phẩm tài chính mới, xây dựng cơ chế, chính sách, ưu đãi vượt trội.



“Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu ý kiến đóng góp, khuyến nghị của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế đối với các lĩnh vực, dịch vụ tài chính có thể phát triển trong Trung tâm Tài chính để tăng tính cạnh tranh, đảm bảo 2 địa điểm phát triển hài hòa, bổ trợ lẫn nhau”, Thủ tướng lưu ý.

Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Với phương châm "Tư duy đột phá – Hành động quyết liệt – Kết quả thực chất", Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng đến cuối năm 2025, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ đi vào hoạt động và đến năm 2035 sẽ nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính thế giới.



Thủ tướng khẳng định, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ không chỉ là nơi giao dịch tài chính thuần túy, mà còn là nơi hội tụ của vốn, con người, công nghệ, văn hóa, luật lệ và tư tưởng tiến bộ, sáng tạo, đổi mới; là nơi vận hành bằng nguyên lý thị trường, cạnh tranh quốc tế, nhưng đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản trị quốc gia và chủ quyền tài chính - tiền tệ; mở ra nhiều cơ hội mới để thúc đẩy sự phát triển, thịnh vượng của Việt Nam, cũng như các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhấn mạnh, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là vấn đề mới, khó và chưa từng có tiền lệ đối với Việt Nam, với quan điểm không đợi có đủ mọi điều kiện rồi mới làm, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, trong quá trình triển khai, sẽ tạo ra điều kiện, hình thành năng lực, rút ra bài học kinh nghiệm và kiến tạo mô hình phát triển.

Ngày sau hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm thực địa khu vực xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích khoảng 729ha, thuộc các phường Sài Gòn, Bến Thành và Thủ Thiêm. Dự kiến, tại đây sẽ xây dựng các công trình điểm nhấn như: Cơ quan hành chính đô thị, Trung tâm hội nghị triển lãm, Trung tâm thông tin quy hoạch, Khu phức hợp Tháp quan sát, Nhà Bào tàng, Nhà hát giao hưởng, Khu phức hợp khách sạn, Nhà thi đầu đa năng, Cung thiếu nhi, Bệnh viện quốc tế, Khu phức hợp Bến du thuyền, Công viên nước…/.