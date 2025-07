Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Xác minh danh tính liệt sĩ là bổn phận thiêng liêng, là mệnh lệnh từ trái tim

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện gia đình liệt sĩ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội, trực tuyến tới điểm cầu Công an 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng dự hội nghị có: Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau 1 năm thực hiện Kế hoạch số 356/KH-BCA-C06 (Kế hoạch 356) về việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai thu nhận 57.273 mẫu cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ đẻ và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn cả nước.

Tại các địa phương, C06 đã phối hợp với PC06 và công an các địa phương tổ chức hơn 500 buổi thu nhận lưu động đối với các thân nhân liệt sĩ già yếu, không di chuyển được và tổ chức thu mẫu tập trung tạo các địa bàn của 34 tỉnh, thành phố.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương rà soát công dân trên địa bàn cư trú, phối hợp với UBND các cấp, ngành Nội vụ tại địa phương triển khai thu thập, khảo sát và số hóa thông tin vào Cơ sở dữ liệu. Thông tin được liên kết, số hóa góp phần đảm bảo tính chính xác khi thực hiện thu nhận mẫu ADN cho đối tượng là thân nhân liệt sĩ. Ngoài ra, thông tin về liệt sĩ được thu thập còn là nguồn thông tin đặc biệt quan trọng để nâng cao công tác xác minh, đối sánh thông tin ADN hài cốt liệt sĩ và ADN thân nhân.

Tính đến ngày 20/7/2025, C06 đã hoàn thành phân tích 11.138 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, đồng thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu Căn cước hơn 10.000 dữ liệu ADN của thân nhân các liệt sĩ. C06 đã chủ trì họp với Cục Chính sách, xã hội – Bộ Quốc phòng, Cục Người có công – Bộ Nội vụ và các đơn vị phòng xét nghiệm ADN hài cốt, thân nhân liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên toàn quốc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Bộ Nội vụ đã tiếp nhận và chuyển mẫu hài cốt, mẫu ADN thân nhân cho các đơn vị phòng xét nghiệm phân tích, đối sánh. Các phòng xét nghiệm đã phân tích được 5.493 kết quả ADN trên tổng số 17.726 mẫu hài cốt, thân nhân được bàn giao. Các mẫu hài cốt còn lại đang tiếp tục được phân tích, xét nghiệm.

Qua đối sánh dữ liệu hài cốt liệt sĩ với dữ liệu thân nhân liệt sĩ đã xác định 16 trường hợp ADN hài cốt liệt sĩ trùng quan hệ dòng mẹ với ADN của 27 thân nhân liệt sĩ. C06 đã phối hợp với Cục Người có công- Bộ Nội vụ hoàn thành hồ sơ công nhận danh tính liệt sĩ đối với 16 anh hùng liệt sĩ.

Hội nghị đánh giá, mặc dù đạt kết quả quan trọng ban đầu, song công tác thu nhận mẫu AND cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính còn những hạn chế, khó khăn do thân nhân liệt sĩ đã già yếu hoặc không còn nữa; cơ sở dữ liệu, hồ sơ về thông tin liệt sĩ và thân nhân còn thiếu; nhiều địa phương chưa triển khai quyết liệt nên kết quả đạt được thấp; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị còn có hạn chế; công tác tuyên truyền chưa làm nổi bật được chính sách đối với người có công của Đảng và nhà nước…

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để công tác thu nhận mẫu AND cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên toàn quốc đạt kết quả cao hơn, nhất là trong công tác phối hợp; việc ứng dụng khoa học, công nghệ; liên thông, chia sẻ dữ liệu; xã hội hoá công tác công tác thu nhận mẫu AND cho thân nhân của liệt sĩ…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nội vụ trao Quyết định về việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cho đại diện 15 gia đình liệt sĩ.

Các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp được tặng thưởng biểu trưng ghi nhận công lao góp sức, đồng hành cùng công tác xác nhận di cốt liệt sĩ.

Nhận quyết định xác định hài cốt liệt sĩ, thân nhân các liệt sĩ xúc động khi chính thức nhận biết mồ mả, di cốt của người thân sau hàng chục năm đằng đẳng, khắc khoải chờ mong; bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ, tri ân những người con đã hy sinh vì nền độc lập, tư do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết hội nghị này nằm trong chuỗi sự kiện nhân 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thu nhận mẫu AND cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một chương trình đầy tính nhân văn sâu sắc; thể hiện trách nhiệm, đạo lý, là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bày tỏ xúc động trước nghĩa cử, hành động cao cả của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân cũng như người dân, doanh nghiệp trong nỗ lực thu nhận mẫu AND cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc, Thủ tướng bày tỏ: so với những hy sinh của các liệt sĩ, cống hiến của các gia đình thì chúng ta làm bao nhiêu cũng không đủ !

Thủ tướng cho biết, trong các cuộc chiến tranh vì độc lập, tự do thống nhất Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, đất nước ta có hơn 1,2 triệu liệt sĩ; trên 900 ngàn hài cốt liệt sĩ đã quy tập, nhưng trong đó còn khoảng 300 ngàn hài cốt liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính. Cả nước có khoảng 652 ngàn thương binh, 198 ngàn bệnh binh, hơn 132 ngàn Mẹ Việt Nam Anh hùng, 320 ngàn người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, dioxin.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng biết bao gia đình vẫn mong chờ thông tin về phần mộ, về hài cốt của người thân. Việc tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ vì thế vẫn cần được coi là "rất cấp bách", nhất là khi phải chống chọi với quy luật thời gian và môi trường khí hậu, thời tiết càng ngày càng khó hơn...