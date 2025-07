Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Việt Nam sẽ tổ chức Năm APEC 2027 thành công hơn 2 lần đăng cai trước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ công bố thành lập Uỷ ban Quốc gia Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương 2027 (APEC 2027). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Cùng dự có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành; các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện của các nền kinh tế thành viên APEC tại Hà Nội.

APEC 2027 sẽ được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang với chủ đề "Kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường". Để chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động của Năm APEC 2027, ngày 10/7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và Quy chế hoạt động của Ủy ban do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Chủ tịch. Ủy ban gồm 5 Tiểu ban: nội dung, vật chất và hậu cần, an ninh và y tế, tuyên truyền và văn hóa, lễ tân.

Kể từ khi gia nhập APEC vào năm 1998, Việt Nam đã đóng góp tích cực, chủ động cho Diễn đàn APEC, là một trong số ít thành viên đã hai lần đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà APEC vào các năm 2006 và 2017. APEC 2027 là sự kiện đánh dấu hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong khu vực và mang đến cơ hội quảng bá hình ảnh, vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Việt Nam đã tích cực tham gia trong đề xuất các sáng kiến và dự án, với hơn 150 dự án trên nhiều lĩnh vực và hiện là Trưởng nhóm xây dựng Chương trình nghị sự APEC về cải cách cơ cấu giai đoạn 2026-2030.

Tại sự kiện, đại diện các nền kinh tế APEC là Hàn Quốc - nước Chủ nhà APEC 2025 và Trung Quốc – nước Chủ nhà APEC 2026 đánh giá cao sự đóng góp của Việt Nam trong APEC trong hơn 25 năm qua; cam kết sẽ đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công Chủ nhà APEC 2027.

Nhấn mạnh một số trọng tâm công tác của Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 cho biết, Ủy ban sẽ sớm thành lập 5 Tiểu ban và Ban Thư ký, kiện toàn bộ máy, đưa Ủy ban Quốc gia chính thức đi vào hoạt động; đề xuất hướng xây dựng chủ đề, ưu tiên, ý tưởng cho Năm APEC 2027; rà soát, nâng cấp hạ tầng, xác định địa điểm tổ chức các Hội nghị; tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên APEC để kế thừa, tiếp nối, tối ưu hóa nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị và tổ chức thành công APEC 2027.