Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Việt Nam cam kết tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp bán dẫn đầu tư hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đoàn lãnh đạo doanh nghiệp bán dẫn quốc tế. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees Van Bar; Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á Linda Tan; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn của Việt Nam. Đặc biệt, có 32 lãnh đạo của hiệp hội và doanh nghiệp, đại diện cho 3.700 doanh nghiệp trong chuỗi công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Chào mừng các đại biểu của Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu thăm Việt Nam, chia sẻ về quá trình giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đặt 2 mục tiêu 100 năm là đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Để đạt mục tiêu đó, Việt Nam phải phát triển nhanh, bền vững; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có phát triển công nghiệp bán dẫn. Ngay trong năm 2025, Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên và những năm tiếp theo tăng trưởng 2 con số. Cùng với nội lực, Việt Nam cần sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế về tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học, công nghệ và kinh nghiệm quản trị… trong đó có sự hợp tác phát triển ngành Bán dẫn.

Tại cuộc làm việc, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees Van Bar, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á và đại diện các doanh nghiệp bán dẫn quốc tế bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời gian qua, nhất là chiến lược phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đặc biệt là phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn, phù hợp với xu thế của thế giới và của Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu; đánh giá cao và đặt niềm tin vào các chính sách phát triển ngành Bán dẫn của Việt Nam.