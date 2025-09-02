Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Vì Cuba, doanh nghiệp Việt Nam hãy sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ của mình

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trên nền tảng và truyền thống quan hệ hết sức tốt đẹp Việt Nam – Cuba, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước không ngừng phát triển. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 57,33 triệu USD; 8 tháng năm 2024 đạt 134,7 triệu USD; đang phấn đấu đạt 500 triệu USD trong 5 năm tới.

Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba, với ít nhất 7 dự án đang hoạt động, tổng vốn cam kết hơn 160 triệu USD. Các công ty như Thái Bình, Viglacera và Agri VMA đã đầu tư vào các lĩnh vực như: vật liệu xây dựng, phân bón, dược phẩm, năng lượng mặt trời… Đặc biệt, trong nông nghiệp, các dự án Việt Nam hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo, ngô, đậu tương, nuôi trồng thủy sản đã đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, kết quả trên chưa xứng với tiềm năng của Cuba và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.