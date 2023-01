Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chủ trì Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào

Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Đến nay, tổng vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam sang Lào đạt 5,34 tỷ USD. Lào luôn duy trì vị trí thứ nhất trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam cũng luôn nằm trong top 3 nước đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Lào. Đầu tư của Việt Nam vào Lào tiếp tục xu hướng tăng cao và bền vững hơn. Năm 2021, vốn đầu tư từ Việt Nam sang Lào đạt 118,3 triệu USD, tăng 33,3% so với năm 2020. Năm 2022, vốn đầu tư từ Việt Nam sang Lào đạt 180 triệu USD, tăng 52,5% so với năm 2021.

Một số dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào làm ăn có hiệu quả, tiếp tục tăng vốn đầu tư mở rộng trong năm 2023. Nhiều dự án hiện nay đã đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Lào, nộp ngân sách lớn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện cơ sở hạ tầng tại một số địa phương, được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Lào ghi nhận và đánh giá cao. Ở chiều ngược lại, Lào hiện có 10 dự án đầu tư đang triển khai ổn định tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt trên 71 triệu USD. Doanh nghiệp Lào được các cơ quan chức năng của Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam...

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Lào; giới thiệu cơ chế, chính sách liên quan đến thu hút đầu tư nước ngoài của Lào; định hướng và giải pháp mới trong hợp tác đầu tư giữa hai nước; giải đáp vấn đề liên quan và bàn về các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Lào; thúc đẩy các cơ hội và dự án đầu tư mới. Ngoài ra, hội nghị còn tổ chức các hoạt động trưng bày sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam - Lào và hoạt động kết nối, giao thương giữa các doanh nghiệp.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao ý kiến phát biểu của các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước. Chính phủ Lào với trách nhiệm của mình sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp, tìm giải pháp giải quyết giúp các nhà đầu tư Việt Nam vượt qua khó khăn, kinh doanh hiệu quả, làm ăn ngày càng vững mạnh trên đất nước Lào.

Thủ tướng Sonexay Siphandone cho biết Chính phủ Lào giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ phận nghiên cứu chính sách, thủ tục, quy trình về đầu tư nước ngoài đồng bộ, hiện đại; tạo điều kiện, môi trường đầu tư thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, giải quyết các kiến nghị của các nhà đầu tư; nâng cao tinh thần sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp thực hiện các dự án hiệu quả; giải quyết mọi vấn đề vướng mắc, điểm nghẽn trong đầu tư kinh doanh ở Lào.

Các bộ, ngành, cơ quan của Lào tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà đầu tư lớn của Việt Nam sang đầu tư vào các lĩnh vực mà Lào có thế mạnh, tiềm năng như nông nghiệp sạch, sử dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch, logistics...