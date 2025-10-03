Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Chính phủ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trong tháng 9 vừa qua đã có 4 cơn bão liên tiếp ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, cơn bão số 10 có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài; hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng, mực nước ở nhiều sông vượt báo động 3, có nơi vượt mức lũ lịch sử.

Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, tác động nặng nề đến các hoạt động kinh tế, xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du đến miền núi, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, thăm hỏi, động viên các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Thủ tướng đã có 9 công điện và liên tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung ứng phó với bão từ sớm, từ xa với tinh thần chủ động, quyết liệt, phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất.

Chính phủ đã thành lập nhiều đoàn công tác do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả tại các địa phương.

Tuy nhiên, thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra là rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 20 giờ ngày 2/10, đã có 65 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, gần 1.450 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; hơn 100.000 ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, thiệt hại, nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng. Đau thương mất mát do mưa lũ gây ra là rất to lớn, cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả, để sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng, hưởng ứng Lễ phát động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và cơ quan giúp việc cho Đảng ủy Chính phủ tổ chức ủng hộ nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ gây ra với tinh thần tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, “lá lành đùm lá rách”.

Trước đó, ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Cũng trong chiều 2/10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão lũ trong những ngày tới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trong những ngày qua, bảo đảm cuộc sống nhân dân trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm, đồng bào, đồng chí, cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống với tinh thần “ai có gì giúp nấy”, “ai có của giúp của, ai có công giúp công”, “ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”./.