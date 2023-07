Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: TTXVN và KPL cần tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau đào tạo nguồn nhân lực

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) Khampheuy Philapha. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Hoan nghênh Tổng giám đốc Khampheuy Philapha cùng Đoàn đại biểu KPL sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị, gắn bó giữa hai hãng thông tấn trong 50 năm qua.



Chia sẻ về sự quan tâm, ấn tượng tốt đẹp của mình từ khi còn trẻ về đất nước Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, có một không hai và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; coi đây là tài sản vô giá, có tầm quan trọng chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước; khẳng định Việt Nam - Lào là anh em ruột thịt, bạn bè chí cốt.



Thủ tướng cho biết, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên tiếp xúc, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước. Trong đó, Việt Nam đang phát triển dựa trên ba trụ cột, là: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Định hướng xuyên suốt trong quá trình đó là lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, động lực của sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.



Cùng đó, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Nhờ đó, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: Đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.



Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và KPL sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác; giữ vững vị trí, vai trò là những cơ quan báo chí chủ lực của Việt Nam - Lào, góp phần củng cố mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, TTXVN - KPL xây dựng kế hoạch cụ thể, bài bản để triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan, góp phần cụ thể hóa, thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.



Hai bên tiếp tục làm tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin chuẩn xác, chính thống, kịp thời đến hệ thống báo chí sở tại; tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách hai nước, đặc biệt là tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đến bạn bè quốc tế; chia sẻ, hỗ trợ nhau đấu tranh phản bác trước nạn tin giả, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá cách mạng mỗi nước và tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai dân tộc, nhân dân hai nước.



Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng hiện nay, Thủ tướng đề nghị hai bên trao đổi, thảo luận các giải pháp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin của mỗi nước trong tình hình mới; bên cạnh đó duy trì, phát huy các hoạt động hợp tác truyền thống, như: Báo Ảnh ngữ Lào, triển lãm ảnh… Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc hai bên tiếp tục và tăng cường trao đổi đoàn các cấp lãnh đạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cùng phát triển trong kỷ nguyên công nghệ số, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin của mỗi nước; ủng hộ, tạo điều kiện cho các chương trình hợp tác giữa TTXVN và KPL về đào tạo, đầu tư trang thiết bị công nghệ, phát triển truyền thông đa phương tiện.



Nhấn mạnh con người là yếu tố quyết định, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt lưu ý hai bên tăng cường hỗ trợ nhau hơn nữa trong đào tạo nguồn nhân lực cả về nghiệp vụ truyền thông, công nghệ, ngoại ngữ...



Trước mắt, năm 2024, Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý hai hãng thông tấn cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ để thông tin thật tốt về năm ASEAN và các hoạt động của ASEAN tại Lào; yêu cầu TTXVN - KPL xây dựng kế hoạch chi tiết, thống nhất các nội dung hợp tác, tổ chức thực hiện hiệu quả các thỏa thuận; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.



Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp Đoàn, Tổng giám đốc KPL Khampheuy Philapha báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về cuộc hội đàm rất thành công giữa ông với Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, cũng như các hoạt động của Đoàn tại Việt Nam; cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung, TTXVN nói riêng về sự ủng hộ, giúp đỡ Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và KPL nói riêng trong suốt thời gian qua.



Tổng giám đốc KPL Khampheuy Philapha cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với TTXVN thực hiện các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, đẩy mạnh thông tin về đất nước, con người, các chủ trương, chính sách, thành tựu phát triển đất nước của mỗi nước và tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá cách mạng mỗi nước và tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai dân tộc, nhân dân hai nước.



Quang cảnh hội đàm giữa Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) Khampheuy Philapha. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào Khampheuy Philapha ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Đoàn đại biểu TTXVN do Tổng giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu KPL, do Tổng giám đốc KPL Khampheuy Philapha làm Trưởng đoàn.



Chào mừng Đoàn KPL có chuyến thăm, làm việc với TTXVN, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn sau hơn 3 năm, kể từ khi Đoàn đại biểu TTXVN có chuyến thăm, làm việc với hãng KPL năm 2019. Giới thiệu về TTXVN, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang cho biết: Ngày 26/10/2022, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN, khẳng định vai trò của cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.



TTXVN hiện có 2.072 cán bộ, công nhân viên, trong đó có hơn 1.000 phóng viên, biên tập viên, cung cấp hơn 60 sản phẩm thông tin bằng 10 thứ tiếng và các loại hình. Về hợp tác quốc tế, TTXVN tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác nghiệp vụ với hơn 40 hãng thông tấn, cơ quan báo chí nước ngoài, hợp tác đa phương trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế.



Thực hiện tuyến thông tin 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, phóng viên Cơ quan thường trú của TTXVN tại Vientiane (Viêng Chăn), với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp KPL, đã đăng tải đầy đủ, phong phú thông tin về đất nước Lào, cũng như thông tin về quan hệ hai nước trên các kênh truyền thông của TTXVN, được các cơ quan báo chí của Việt Nam khai thác, đăng tải lại.



Báo Ảnh Việt Nam tiếp tục xuất bản tạp chí in và trang điện tử tiếng Lào, góp phần tích cực vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Nhân dịp này, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cảm ơn các đồng nghiệp KPL đã hỗ trợ hiệu quả trong việc phát hành Báo Ảnh Việt Nam tại Lào, giúp đưa ấn phẩm đối ngoại này đến các tỉnh, thành phố và trực tiếp đến đông đảo bạn đọc Lào...



Bên cạnh đó, TTXVN cũng giúp KPL nâng cấp website chính thức, khôi phục hệ thống lưu trữ dữ liệu ảnh bị hỏng; hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử bằng ba ngữ: Lào, Anh, Pháp, tạo nền tảng kỹ thuật để KPL truyền tải thông tin đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước... Đội ngũ kỹ thuật của hai hãng duy trì kênh trao đổi thường xuyên để kịp thời hỗ trợ, xử lý các sự cố kỹ thuật.



Trong bất kỳ giai đoạn nào, mối quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai hãng luôn được phát huy, ngày càng được củng cố. Tổng giám đốc Vũ Việt Trang đề nghị, thời gian tới, hai hãng mở rộng diện quảng bá thông tin trên mọi lĩnh vực, góp phần tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Đồng thời, TTXVN mong muốn KPL sẽ tiếp tục hỗ trợ các phóng viên của TTXVN đang thường trú, cũng như các phóng viên, biên tập viên sẽ được cử sang Lào thông tin các sự kiện quan trọng trong năm 2024, khi Lào đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN.



Hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Star Telecom liên doanh của Viettel tại Lào đề nghị được tiếp tín hiệu của Kênh Truyền hình Thông tấn để phát trên kênh LaoTV. Trong quá trình triển khai, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang mong nhận được sự hỗ trợ của KPL để thực hiện dự án này, qua đó góp phần cung cấp nguồn thông tin tiếng Việt chính thống đến với đông đảo người Việt tại Lào.



Vui mừng khi đến thăm, làm việc tại TTXVN, Tổng giám đốc KPL Khampheuy Philapha đánh giá cao mối quan hệ với TTXVN; bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ, tạo điều kiện giúp KPL hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua các nội dung, hình ảnh do TTXVN cung cấp, KPL đã thông tin về mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, đặc biệt là dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, hai hãng Thông tấn đã hợp tác thông tin về tình hình mỗi nước, quan hệ hợp tác giữa hai bên, tổ chức các triển lãm: "Vẻ đẹp Việt Nam" tại Vientiane và "Quan hệ Việt Nam - Lào: Trường tồn và Phát triển” tại Hà Nội.



Tổng giám đốc KPL trân trọng mời Tổng giám đốc TTXVN sang thăm, làm việc tại Lào trong năm 2024; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật, cũng như các loại hình truyền thông mới. Năm 2024 là năm Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Tổng giám đốc KPL Khampheuy Philapha đề nghị TTXVN hỗ trợ để góp phần truyền tải thông tin về các sự kiện quan trọng trong thời gian này.



Dịp này, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong tình hình mới. Trong chuyến thăm, làm việc với TTXVN, Đoàn KPL đã đến thăm, làm việc với Trung tâm kỹ thuật và Báo Ảnh Việt Nam.



* Trước đó, ngày 21/7, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu KPL do Tổng giám đốc Khampheuy Philapha làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chào xã giao và làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng đi có đại diện TTXVN.



Tiếp và làm việc với Đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã thông tin khái quát một số nét chính về tỉnh và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.



Ông Đầu Thanh Tùng cũng khái quát hình hình hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Houaphanh (Hủa Phăn) của Lào. Theo đó, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, Thanh Hóa đã chính thức ký kết hợp tác với tỉnh Houaphanh từ năm 1967.



Hai tỉnh đã ký kết các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 5 năm và hằng năm, làm cơ sở triển khai nhiều hoạt động đa dạng, toàn diện. Ngoài ra, hai tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình cảm, giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị của mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào và hai địa phương.



Thay mặt Đoàn công tác, Tổng giám đốc KPL Khampheuy Philapha cảm ơn UBND tỉnh Thanh Hóa đã dành thời gian tiếp Đoàn; đồng thời đánh giá cao, bày tỏ ấn tượng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm gần đây. Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh hơn 60 năm qua, Tổng giám đốc KPL mong muốn thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ ngày càng bền chặt.



Cảm ơn sự đón tiếp của tỉnh Thanh Hóa dành cho Đoàn công tác, ông Dương Đức Dũng, Trưởng ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại TTXVN nhấn mạnh, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, TTXVN - KPL đã thiết lập, phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền.



Trải qua hơn 5 thập kỷ đồng hành, TTXVN - KPL đã cùng nhau vượt qua khó khăn để duy trì hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi thông tin, trao đổi các đoàn lãnh đạo, hợp tác báo chí, xuất bản, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ. Trên tất cả các lĩnh vực, TTXVN luôn cố gắng hỗ trợ, giúp đỡ KPL với khả năng cao nhất có thể./.