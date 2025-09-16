Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Triển lãm thành tựu 80 năm khẳng định văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện triển lãm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Cùng dự Lễ bế mạc có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các ngài Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là hoạt động chính trị - văn hóa trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Đây là triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn. Thông qua hơn 230 không gian trưng bày, Triển lãm đã giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực trên chặng đường 80 năm qua của đất nước.