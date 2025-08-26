Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW với tinh thần thống nhất, đồng bộ và hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số tỉnh, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo.

Hội nghị đã nghe công bộ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế và thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và ra mắt Ban Chỉ đạo.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, trước đây đã có Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 59-NQ/TW về về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ có Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ như trước đây đồng thời thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm trên cương vị công tác của mình, góp phần để Ban Chỉ đạo đạt được các mục tiêu, yêu cầu của các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế. Thủ tướng biểu dương Bộ Ngoại giao đã khẩn trương tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW, xây dựng để trình Quốc hội nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc biệt, thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW.

Đánh giá về kết quả của công tác hội nhập quốc tế và triển khai Nghị quyết số 59 thời gian qua, Thủ tướng cho rằng, hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn, bất định và phức tạp như hiện nay.