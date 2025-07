Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tri ân các lãnh đạo tiền bối và người có công với cách mạng tại Quảng Trị và Huế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi các cựu chiến binh, thanh niên xung phong tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị, trong niềm xúc động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son vàng sáng ngời Chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử, mùa hè đỏ lửa năm 1972 của quân và dân ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán để tiến tới Hiệp định Paris năm 1973, tạo đà để quân và dân ta mở cuộc tấn công vũ bão, thần tốc làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, công hiến cho đất nước, nhân dân; xứng đáng với sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ cha anh đi trước; góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.