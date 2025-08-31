Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thiên Tân bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Lưu Vĩ; Chủ nhiệm Uỷ ban Thường vụ Nhân đại thành phố Thiên Tân Dụ Vân Lâm; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Dự Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp mở rộng của Hội nghị để chia sẻ về thành tựu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đồng thời thể hiện quan điểm, mong muốn của Việt Nam thúc đẩy hợp tác vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.