Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu Uganda đạt được về ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với dịch bệnh cũng như những đóng góp tích cực tại các cơ chế đa phương quan trọng như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Liên minh châu Phi. Nhân dịp này, Thủ tướng thông tin tới Tổng thống Uganda về định hướng và kết quả phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay.

Trao đổi về quan hệ hai nước, Thủ tướng bày tỏ trân trọng sự ủng hộ của nhân dân Uganda dành cho Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh, thống nhất đất nước trước đây, hoan nghênh những kết quả hợp tác tích cực mà hai nước đạt được trong giai đoạn hiện nay; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng tin tưởng với sự ủng hộ và ý chí quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Uganda sẽ đạt được những kết quả tích cực, thực chất trong thời gian tới. Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc, nhất là cấp cao; tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt khi Uganda đảm nhận vai trò Chủ tịch Phong trào Không liên kết nhiệm kỳ 2023-2026.

Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần ưu tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp cũng như nhu cầu và tiềm năng lớn của thị trường trên 43 triệu dân của Uganda và gần 100 triệu dân của Việt Nam, quyết tâm nâng cao kim ngạch thương mại song phương thông qua việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng thế mạnh của hai bên, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, phát huy vai trò kết nối để hàng hóa mỗi bên thâm nhập thị trường Đông Phi và ASEAN.



Thủ tướng hoan nghênh những kết quả bước đầu trong hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Uganda, nhất là trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng với tổng mức đầu tư gần 40 triệu USD; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin về năng lực, môi trường, cơ hội đầu tư, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư.

Thủ tướng đề nghị hai bên đưa nông nghiệp trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác trọng tâm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực bền vững tại mỗi quốc gia, phối hợp chặt chẽ để triển khai thực chất, hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ký tháng 3/2019. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, quốc phòng, an ninh, du lịch và nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như dầu khí, y tế, văn hóa - thể thao...

Tổng thống Yoweri Kaguta Museveni bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc; tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhận thành công vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, đóng góp hiệu quả đối với hòa bình, phát triển và bảo đảm quyền con người trên thế giới.

Tổng thống khẳng định Uganda luôn coi trọng quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam; nhất trí cao với những định hướng thúc đẩy hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và nông nghiệp sẽ là trọng tâm.

Lãnh đạo hai bên nhất trí thúc đẩy tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thương mại đầu tư thông qua đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương, tránh đánh thuế hai lần, khuyến kích và bảo hộ đầu tư.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà Lãnh đạo ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không./.