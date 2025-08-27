Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Samsung Điện tử. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chào mừng ông Roh Tae Moon và các cộng sự thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm; cho biết các thỏa thuận cấp cao trong chuyến thăm đang được cả hai phía triển khai tích cực.

Thủ tướng cho rằng, với mối lương duyên có từ xa xưa, số người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng như gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng nhiều. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc vẫn ổn định, phát triển tốt đẹp; là nền tảng tốt đẹp quan trọng để các doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư.

Cảm ơn và bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính đúng dịp Hàn Quốc vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (15/8) và Việt Nam đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9), ông Roh Tae Moon cho biết, tính đến năm 2024, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đạt mức 23,2 tỷ USD. Ngoài Samsung điện tử, các pháp nhân khác của Samsung như Samsung Display, Samsung điện cơ… đã, đang và sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Đến cuối tháng 6/2025, các nhà máy điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên của Samsung đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ chiếc điện thoại di động sau 16 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 4/2009. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 đạt 31,8 tỷ USD và xuất khẩu đạt 28 tỷ USD. Đặc biệt, điện thoại Galaxy Z Fold 7 "Made in Vietnam" ra mắt vào tháng 7 vừa qua đang nhận được nhiều sự yêu thích tại các thị trường trên toàn thế giới, bao gồm Hoa Kỳ và châu Âu.

Thủ tướng hoan nghênh, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và những kết quả kinh doanh của Tập đoàn Samsung nói chung, đặc biệt là tại Việt Nam, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác, tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc. Thủ tướng cho biết, năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2031.