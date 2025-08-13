Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Trưởng Ban cải cách doanh nghiệp Lào

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Cải cách Doanh nghiệp Lào. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng Đoàn sang thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc của Đoàn thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt, gắn bó, tin cậy có một không hai giữa hai nước.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc trao đổi kinh nghiệm về cải cách doanh nghiệp nhà nước - lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế bền vững của mỗi nước, góp phần tích cực vào việc tăng cường mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng của Lào trong việc giữ vững ổn định chính trị xã hội và quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào. Thủ tướng bày tỏ phấn khởi trước quan hệ hợp tác giữa hai nước trên đà phát triển tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với Đoàn về quá trình cải cách, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam những năm qua, từ sắp xếp lại danh mục doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đến hoàn thiện thể chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn coi doanh nghiệp nhà nước là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế, đồng thời thực hiện cải cách mạnh mẽ để đảm bảo hoạt động hiệu quả, minh bạch và tuân thủ cơ chế thị trường, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng chia sẻ kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp hiện đại, giao quyền cho doanh nghiệp nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là phát huy yếu tố con người trong bảo đảm thành công của các doanh nghiệp nhà nước.