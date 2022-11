Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Men Sam An. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng Chính phủ và nhân dân Campuchia nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 69 và những thành quả xây dựng đất nước hạnh phúc, phồn vinh mà Campuchia đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Vương quốc Campuchia trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khoá V tháng 6/2022 và tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội trong năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Campuchia đạt được thời gian qua, đặc biệt trong ứng phó với đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, nâng cao vai trò vị thế của Campuchia trên trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ đánh giá cao vai trò cá nhân của Phó Thủ tướng Men Sam An trong việc thúc đẩy giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân, tình đoàn kết và hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước trên nhiều cương vị công tác; đồng thời đề nghị Phó Thủ tướng Men Sam An tiếp tục hỗ trợ, quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn, kinh doanh ổn định và thuận lợi tại Campuchia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá cao hoạt động của hai Hội Hữu nghị trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Men Sam An bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, đánh giá chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia của Thủ tướng đúng vào dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Độc lập của Campuchia là hết sức có ý nghĩa, không chỉ góp phần củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 và Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 43.

Phó Thủ tướng Men Sam An chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giành được thời gian qua trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Phó Thủ tướng Men Sam An cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đưa những người con của mình sang giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng và có được thành tựu như ngày hôm nay.

Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong tháng 6/2022, Phó Thủ tướng Men Sam An đồng thời bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây, đặc biệt việc trao đổi các đoàn cấp cao và tiếp xúc song phương, hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch. Hai lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới, đẩy mạnh giao lưu nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả, đặc biệt thông qua các hoạt động của hai Hội Hữu nghị.

Qua Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Men Sam An chuyển lời thăm hỏi thân tình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ./.