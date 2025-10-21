Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thống đốc Yamamoto Ichita vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ với nhiều thành quả nổi bật, thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị ngày càng cao.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về hợp tác ODA và hợp tác lao động, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác thương mại và du lịch thứ 4 của Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản vào cuối tháng 4/2025, hai nước nhất trí xác lập trụ cột hợp tác mới là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hợp tác địa phương, văn hóa, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết và hiệu quả. Hiện, có hơn 630.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản, trong đó có khoảng gần 16.000 người tại tỉnh Gunma và hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hoan nghênh chuyến thăm lần thứ 5 của Thống đốc tỉnh Gunma tới Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Thống đốc và chính quyền tỉnh đã ủng hộ, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gunma với Việt Nam, nhất là với tỉnh Ninh Bình, trong các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, nhân lực và văn hóa.

Nhấn mạnh với tinh thần “chân thành, tình cảm, tin cậy”, hợp tác giữa hai nước không có giới hạn, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ hai nước tốt hơn nữa, nhất là hợp tác khoa học công nghệ, đầu tư, lao động, đào tạo nhân lực, giao lưu văn hóa, du lịch, mang lại kết quả, sản phẩm cụ thể.

Cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho địa phương, "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", Thủ tướng đề nghị chính quyền tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác với địa phương Việt Nam, trong đó có các địa phương tỉnh Gunma đã có quan hệ như tỉnh Ninh Bình (trước đây là tỉnh Hà Nam), thông qua các dự án hợp tác cụ thể, thực chất, phát huy thế mạnh mỗi địa phương, mang lại lợi ích hài hòa cho các bên và nghiên cứu khả năng hợp tác, ký kết với địa phương mới phù hợp. Mời tỉnh Gunma cử đoàn tham dự Diễn đàn địa phương Việt Nam - Nhật Bản dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025, Thủ tướng đề nghị tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm, khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp tỉnh Gunma mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như hàng không vũ trụ, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ… và các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao…; đẩy mạnh kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, tham gia các hội chợ, triển lãm, góp phần kết nối 2 nền kinh tế theo chủ trương của lãnh đạo cấp cao, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng. Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024, đẩy mạnh số hóa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; đề nghị thúc đẩy hợp tác đào tạo và tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tỉnh Gunma và của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, bán dẫn, công nghiệp phụ trợ; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng 16.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh. Cùng với đó, tăng cường thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tổ chức các lễ hội nhằm củng cố quan hệ gắn bó giữa người dân hai nước, quảng bá hình ảnh, di sản, sản phẩm đặc trưng của hai bên.

Bày tỏ vinh dự sang thăm Việt Nam lần thứ 5, Thống đốc tỉnh Gunma chia sẻ với Việt Nam, những người dân Việt Nam bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ sớm trở lại cuộc sống bình thường; đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Gunma đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh và quan hệ hai nước.

Cho biết trong chuyến thăm Việt Nam lần này của tỉnh Gunma có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tham gia với mong đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, Thống đốc đề nghị Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh Gunma tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung, cũng như các doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam trên các lĩnh vực như ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo./.