Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Công ty GE Vernova, Hoa Kỳ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp bà Maví Zingoni, Tổng Giám đốc điều hành của các doanh nghiệp điện lực thuộc Tập đoàn GE Vernova (Hoa Kỳ). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chào mừng bà María Victoria "Marí" Zingoni và các cộng sự Công ty GE Vernova đến thăm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa đúng dịp Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong năm thứ hai triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Cho biết, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ sau gần hai năm thiết lập tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học, công nghệ tiếp tục là nền tảng và động lực thúc đẩy quan hệ song phương, Thủ tướng đánh giá cao sự tham gia của GE Vernova với nhiều dự án điện quan trọng tại Việt Nam, cũng như sự đồng hành của GE trong quá trình phát triển của Việt Nam và trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bày tỏ vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính đón tiếp, bà María Victoria "Marí" Zingoni cho biết, GE Vernova (GE) kinh doanh trong lĩnh vực điện, có mặt tại hơn 100 quốc gia, với doanh thu năm 2024 đạt 35 tỷ USD.

GE bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1993 và hiện có khoảng 1.700 nhân viên. Hiện GE Vernova tham gia một số dự án, hoạt động tiêu biểu tại Việt Nam như: Nhà máy nhiệt điện Nhơn trạch 3, 4; các nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu và các dự án điện mặt trời, điện gió, lưới điện truyền tải tại Việt Nam…

Đánh giá, Việt Nam là "căn cứ" rất an toàn của Công ty, bà María Victoria "Marí" Zingoni cho biết, GE Vernova dự kiến và mong muốn mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam như: cung cấp thiết bị cho các nhà máy điện khí LNG; xây dựng các trạm biến áp, thiết bị và giải pháp truyền tải điện; cung cấp các giải pháp công nghệ số trong ngành điện lực…