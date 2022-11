Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Bỉ, bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ, nhất là trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm (1973-2023) và 5 năm Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp (2018-2023) trong năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cám ơn Chính phủ và nhân dân Bỉ đã hỗ trợ 100.000 liều vaccine Astra Zeneca cho Việt Nam, coi đây là nghĩa cử đáng trân trọng trong quan hệ hai nước; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam và Bỉ thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực nhất là chính trị-ngoại giao, thương mại, nông nghiệp… cả ở cấp Liên bang, Vùng và Cộng đồng, dù phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Thủ tướng đề nghị, hai nước tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là cấp cao nhằm thảo luận các biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ.

Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước kim ngạch thương mại song phương có bước tăng trưởng tích cực thời gian qua, đạt mức 3,3 tỷ USD trong 8 tháng năm 2022 và nhiều doanh nghiệp Bỉ đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam trong lĩnh vực vận tải biển, dịch vụ hậu cần, năng lượng tái tạo.... Thủ tướng đề nghị Bỉ tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Bỉ và mong muốn doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tận dụng các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm đẩy mạnh thương mại, đầu tư song phương. Thủ tướng cũng đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEM, Pháp ngữ, ASEAN-EU… và phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN-EU vào trung tuần tháng 12 tới tại Bỉ.

Đại sứ Karl Van Den Bossche nhấn mạnh, Bỉ luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau đại dịch, vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực và quốc tế. Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt - Bỉ trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp bền vững, kinh tế số, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng … và sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Đại sứ Karl Van Den Bossche khẳng định coi trọng việc tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư song phương và sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Bỉ đầu tư ngày càng hiệu quả tại Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh, phía Bỉ sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan của Việt Nam tổ chức thành công Ủy ban hỗn hợp về kinh tế và Tham vấn chính trị Việt Nam – Bỉ trung tuần tháng 11 tới, coi đây là dịp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982./.