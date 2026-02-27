Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Bỉ tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Bỉ thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam rất thành công của Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ (4/2025), cũng như khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp được triển khai hiệu quả, thiết thực.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Bỉ là đối tác quan trọng trong EU, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh; nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Đồng thời, hai bên tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục và đào tạo, chống biến đổi khí hậu, du lịch… và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chiến lược về khoa học - công nghệ, chip bán dẫn, giao thông vận tải…

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn EVIPA và có tiếng nói ủng hộ Ủy ban Châu Âu EC gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy hải sản Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam và Bỉ tiếp tục cung cấp nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, nhất là đối với các dự án trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề, y tế, môi trường… và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ nhắc lại cảm ơn Hạ viện Bỉ đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (tháng 10/2023), góp phần thúc đẩy hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về vấn đề này, đồng thời đánh giá cao quan tâm của Bỉ đối với các dự án làm sạch, tẩy độc môi trường nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng tại các địa phương Việt Nam nói chung.

Đại sứ Karl Van Den Bossche khẳng định Bỉ luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong khu vực và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có khắc phục hậu quả chiến tranh; nhấn mạnh Bỉ là nước duy nhất có Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và cam kết hỗ trợ Việt Nam trong công tác tẩy độc cũng như hỗ trợ các nạn nhân.

Đại sứ Bỉ cũng bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về công tác tổ chức và về kết quả Đại hội Đảng XIV, đặc biệt là những thành tựu mang tính lịch sử Việt Nam đạt được trong thời gian qua cũng như những mục tiêu phát triển đặt ra trong thời gian tới.

Đánh giá cao việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với EU lên Đối tác chiến lược toàn diện, qua đó tăng cường hơn nữa hợp tác với các nước thành viên EU trong đó có Bỉ, Đại sứ Bỉ nhất trí hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống, mở rộng sang các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu nhằm đưa quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Nhân dịp này, Đại sứ Karl Van Den Bossche bày tỏ cảm ơn chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Phạm Minh Chính và sự phối hợp tích cực của các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam trong thời gian qua nhằm triển khai các hoạt động, dự án thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ./.