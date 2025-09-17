Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor Leste Bendito dos Santos Freitas. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Hoan nghênh Bộ trưởng Freitas lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng đánh giá chuyến thăm trước thềm gia nhập ASEAN của Timor-Leste sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, hướng tới việc đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, vừa hiệu quả, thiết thực và gần gũi hơn. Thủ tướng nhấn mạnh việc Timor-Leste sẽ sớm trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN là sự kiện lịch sử, khẳng định vị thế, uy tín và nỗ lực không ngừng của Timor-Leste; tin tưởng Timor-Leste sẽ cùng các nước ASEAN xây dựng một Cộng đồng đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Trao đổi về hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao, các cấp và các kênh; đánh giá cao lãnh đạo Timor-Leste đã hai năm liên tiếp thăm Việt Nam, lần gần nhất sang dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (năm 2025).

Trên cơ sở hợp tác về viễn thông, thông qua dự án hợp tác đầu tư thành công Telemor, Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng hợp tác thương mại – đầu tư sẽ sớm có sự tăng trưởng đột phá; đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán các hiệp định về thương mại, bảo hộ đầu tư, lao động, miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông; tăng cường hợp tác sản xuất gạo, dầu khí, dịch vụ số…