Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ trưởng Penny Wong thăm lại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của Bộ trưởng và sự hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Australia.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi đến các vị Lãnh đạo Australia và một lần nữa chúc mừng Thủ tướng Anthony Albanese về thắng lợi của Công đảng trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 5/2024 vừa qua; bày tỏ mong muốn sớm đón Thủ tướng Albanese thăm lại Việt Nam.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia trên hầu hết các lĩnh vực. Hai nước đã và đang thực hiện đúng tiến độ các dự án, hoạt động hợp tác đề ra tại Chương trình hành động.

Kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức tăng trưởng ổn định, với hơn 14 tỷ USD năm 2024. Hai bên đã tích cực mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản của nhau. Theo đó, quả chanh leo của Việt Nam lần đầu tiên được xuất khẩu sang Australia và quả mận Australia đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Vốn FDI đăng ký từ Australia đã vượt mức 3 tỷ USD. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc Australia tăng mức ODA cho Việt Nam lên 96,6 triệu AUD.