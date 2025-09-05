Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Thượng tướng Zakir Hasanov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chào mừng Thượng tướng Zakir Hasanov và các thành viên Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Azerbaijan thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng sẽ góp phần vào quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Việt Nam - Azerbaijan nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng.

Thông qua Bộ trưởng, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thủ tướng Cộng hòa Azerbaijan Ali Asadov và lãnh đạo cấp cao Azerbaijan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu của Azerbaijan trong xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Azerbaijan, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Azerbaijan Heydar Aliyev cũng như nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.

Khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả mà nhân dân Azerbaijan đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đặc biệt là đào tạo nhân lực, Thủ tướng cho biết, Việt Nam vừa xây dựng Tượng đài Các chuyên gia quân sự Liên Xô trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam để tri ân sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Cộng hòa Azerbaijan đã dành cho Việt Nam trong công cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; mong muốn phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị hợp tác với các nước, trong đó có Azerbaijan.