Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Cùng dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; đại diện các nước và tổ chức quốc tế.

Tại sự kiện, các đại biểu nghe Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí Thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Hành trình 80 năm đồng hành cùng dân tộc

Diễn văn kỷ niệm do Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trình bày nêu rõ, cách đây tròn 80 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 7/9/1945, từ Thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) lần đầu tiên phát sóng bản tin chính thức. Trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã truyền đi nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và bạn bè quốc tế ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện ấy đánh dấu sự ra đời của phát thanh quốc gia.

Suốt hành trình 80 năm xây dựng và phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gắn bó mật thiết với từng chặng đường cách mạng, kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã vươn mình trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn mạnh. Đài Tiếng nói Việt Nam kiên định thực hiện sứ mệnh cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định vị thế là cơ quan truyền thông quốc gia tiên phong trong xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại; góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, đưa “Tiếng nói Việt Nam” vươn xa khắp nơi trên thế giới. Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự trở thành cầu nối thông tin chiến lược, kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước trong cả thời chiến lẫn thời bình; là diễn đàn rộng mở phản ánh tiếng nói của nhân dân; là nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Bước vào giai đoạn mới, Đài Tiếng nói Việt Nam đang có những bước chuyển mạnh mẽ để tiếp tục khẳng định là cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực phát thanh và báo chí số; duy trì và mở rộng vùng phủ sóng phát thanh truyền thống, dẫn đầu tại Việt Nam về Podcast, nâng cao chất lượng nội dung và khả năng tiếp cận, tương tác với công chúng qua các nền tảng số. Đài Tiếng nói Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 đứng trong nhóm 100 cơ quan truyền thông lớn của thế giới; trở thành một trong những cơ quan truyền thông đối ngoại hàng đầu của Việt Nam.