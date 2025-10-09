Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thực hiện 5 đẩy mạnh để phát triển logistics toàn cầu theo hướng xanh, số và bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế 2025 (FIATA World Congress 2025). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

FIATA là một tổ chức phi chính phủ, đại diện cho các công ty giao nhận vận tải tại khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. FIATA có 113 thành viên Hiệp hội và hơn 6.000 thành viên cá nhân, đại diện cho 40.000 công ty giao nhận vận tải và logistics trên toàn thế giới.

FIATA World Congress là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành logistics toàn cầu. FIATA World Congress 2025 được tổ chức tại Việt Nam đúng dịp FIATA kỷ niệm 99 năm thành lập. Sự kiện thu hút hơn 1.039 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia tham gia. Diễn ra từ ngày 6 – 10/10, đại hội gồm chuỗi các phiên thảo luận chuyên sâu, tập trung vào nhiều chủ đề then chốt của ngành vận tải, logistics.

Trong đó, các đại biểu thảo luận sâu về các vấn đề như thương mại điện tử xuyên biên giới và nhu cầu bùng nổ về logistics; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, động lực để phát triển logistics xanh; phát triển chuỗi cung ứng linh hoạt và hiện đại hóa chuỗi lạnh; tái cấu trúc thương mại toàn cầu trong bối cảnh biến động địa chính trị; hành lang kinh tế và hành lang vận tải thế hệ mới để tăng cường kết nối khu vực và hội nhập quốc tế; vận tải thủy và đường sắt, giải pháp then chốt để xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Trong khuôn khổ đại hội diễn ra triển lãm với hơn 120 gian hàng và chương trình kết nối trên nền tảng công nghệ hiện đại. Đặc biệt, diễn ra lễ trao giải Tài năng trẻ Logistics tôn vinh thế hệ trẻ giàu sáng tạo, những người tiên phong định hình tương lai của ngành logistics toàn cầu.