Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thúc đẩy hợp tác với nhiều nước và tổ chức quốc tế nhân dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Ảnh: TTXVN

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế chúc mừng Việt Nam nhân ký niệm 80 năm Quốc khánh 2/9; đánh giá cao việc lãnh đạo cấp cao Việt Nam lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng của SCO; khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các đối tác; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển quan trọng đã đề ra.

* Trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Mông Cổ bày tỏ tình cảm tốt đẹp với Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam là “láng giềng thứ ba” và là đối tác quan trọng hàng đầu của Mông Cổ tại Đông Nam Á. Nhà lãnh đạo Mông Cổ khẳng định đã tận mắt chứng kiến sự phát triển ấn tượng của Việt Nam và tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ông mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, quốc phòng, an ninh và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quan trọng đã ký thời gian qua, tương xứng với tầm mức quan hệ mới của hai bên; đồng thời mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sớm thăm Mông Cổ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp triển khai hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khai thác chế biến khoáng sản thiết yếu; tạo điều kiện thuận lợi cho nông sản hai nước nhập khẩu thuận lợi vào thị trường của nhau; tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

* Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Pakistan Shehbaz Sharif, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm, hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp. Thủ tướng Shehbaz Sharif mong muốn Việt Nam đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Pakistan với khu vực Đông Nam Á.



* Trao đổi với Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Tổng thống Sadyr Japarov bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Kyrgyzstan, nhất là trong các lĩnh vực khoáng sản, xây dựng, phát triển điện mặt trời; khẳng định ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế; và mời Thủ tướng Chính phủ thăm Kyrgyzstan trong thời điểm phù hợp. Hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, văn hóa - giáo dục, an ninh - quốc phòng và giao lưu nhân dân.



* Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cảm ơn Thủ tướng đã tham dự hội nghị với tư cách khách mời. Ông Nurlan Yermekbayev cho biết chủ đề hội nghị năm nay là phát triển bền vững, thể hiện mong muốn của SCO về giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội chứ không chỉ an ninh như ban đầu. Ông bày tỏ tình cảm đối với đất nước, con người Việt Nam, cho biết đã thăm Việt Nam nhiều lần.

Cảm ơn tình cảm của Tổng thư ký SCO Yermekbayev và mời ông sớm thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vị thế, vai trò của SCO trong đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới, cũng như chủ đề lần này của Hội nghị thượng đỉnh SCO. Thủ tướng khẳng định sự tham dự tích cực, chủ động, thiện chí và có trách nhiệm của Việt Nam trong các hoạt động của SCO sẽ góp phần tăng cường vai trò của chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc, vì một môi trường ổn định, thịnh vượng, vì hợp tác bình đẳng, cùng có lợi tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa SCO và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mong muốn SCO ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình./.