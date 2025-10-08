Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát, động viên nhân dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các đơn vị về công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt gây ngập tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7/10, lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử, với mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8/10 là 29,90m, vượt báo động 3 là 2,9m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09m.

Mưa lũ khiến gần 50 xã, phường của tỉnh Thái Nguyên ngập trong biển nước; hàng chục địa bàn bị cô lập như tại các xã, phường: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang… Thái Nguyên bị mất điện và mất thông tin liên lạc trên diện rộng; hiện tượng sạt lở đất đá trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp do đất đã bão hòa nước đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước...

Thống kê sơ bộ, trên toàn tỉnh, mưa lũ đã làm 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 nhà bị tốc mái, sạt lở taluy dương, ngập sâu trong nước, trong đó có 490 gia đình phải đã di dời khẩn cấp; gập hơn 4.402 ha nông nghiệp và thủy sản; 58.380 con gia cầm bị chết, trôi; nhiều tuyến đường, cầu tràn bị sạt lở và ngập úng, khiến nhiều tuyến giao thông bị ngập lụt, chia cắt.