Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách Khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8/2025 đến ngày 1/9/2025.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
