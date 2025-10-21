Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phòng không – Không quân Việt Nam không sợ bất cứ kẻ thù nào – đã ra quân là chiến thắng

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Trung ương Nguyễn Trong Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; bộ, ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

* Kỳ tích vô song của bộ đội Phòng không – Không quân

Đầu những năm 60 của thế kỷ XX, cùng với đẩy mạnh chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam, đế quốc Mỹ bắt đầu một chiến dịch bí mật, quấy rối phá hoại và ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc nước ta. Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến cứu nước, ngày 22/10/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh và Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 50/QĐ thành lập Quân chủng Phòng không - Không quân, trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân.

Chỉ chưa đến một năm sau ngày thành lập, lực lượng không quân Việt Nam đã thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “mở mặt trận trên không thắng lợi”, ra quân đánh thắng trận đầu bắn rơi 4 máy bay Mỹ trong ngày 3-4/4/1965. Bộ đội Tên lửa chỉ sau hơn 6 tháng được thành lập, ngày 24/7/1965 Trung đoàn 236 đã ra quân đánh thắng trận đầu, diệt gọn cả tốp máy bay Mỹ.

Không chỉ chiến đấu bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc, bảo vệ giao thông vận chuyển chiến lược, Bộ đội Phòng không - Không quân còn tham gia nhiều chiến dịch lớn và đều lập công xuất sắc như: Chiến dịch Khe Sanh, Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, Chiến dịch Quảng Trị và suốt tuyến đường Trường Sơn lịch sử...

Năm 1972, đế quốc Mỹ điên cuồng phát động cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai ra miền Bắc, với quy mô và tính chất vô cùng ác liệt, đặc biệt là cuộc tập kích chiến lược đường không, chủ yếu bằng máy bay chiến lược B.52 vào Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận cuối tháng 12/1972. Với tinh thần cách mạng tiến công, chủ động, sáng tạo, kết hợp sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, Bộ đội Phòng không - Không quân đã cùng quân và dân miền Bắc vượt mọi gian khổ, hy sinh, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, bắn rơi 81 máy bay, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Đây là một kỳ tích vô song, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiêu biểu cho khí phách, tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, mãi mãi là niềm kiêu hãnh, tự hào của nhân dân ta, Quân đội ta, Bộ đội Phòng không - Không quân anh hùng. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử “siêu pháo đài bay B.52" thất trận và không quân Mỹ chịu thiệt hại nặng nề nhất, làm thay đổi căn bản cục diện của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.