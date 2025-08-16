Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phát triển nhà ở xã hội thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ ta

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 07 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Đề xuất điều chỉnh tiêu chí, mức thu nhập người được mua nhà ở xã hội

Tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu số căn hộ các địa phương phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 995.445 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó năm 2025 là 100.275 căn hộ. Trong 7 tháng đầu năm 2025 cả nước đã hoàn thành 36.962/100.275 căn, đạt 37%; dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn, nâng tổng số căn hoàn thành xây dựng cả năm là 73.671, đạt 73%; đang đầu tư xây dựng 127.261 căn và sẽ hoàn thành trong những năm tiếp theo.

Theo Bộ Xây dựng, trong số 31 địa phương được giao chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội, có 9 địa phương có khả năng hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra gồm: Hải Phòng, Huế, Tuyên Quang, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Tây Ninh, Cà Mau. Các địa phương còn lại khả năng không hoàn thành. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tích cực tham gia và có các dự án nhà ở xã hội phục vụ cán bộ, chiến sĩ, người lao động khó khăn về nhà ở.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình, kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm, nhất là về hoàn thiện thể chế, phương pháp tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội vào việc xây dựng nhà ở xã hội. Các đại biểu đề nghị điều chỉnh tiêu chí đối tượng được mua nhà ở xã hội; xác định thu nhập của người mua nhà ở xã hội; tiếp tục cải thiện thủ tục; bố trí vốn, thúc đẩy giải ngân vốn ưu đãi cho chủ đầu tư và người mua, thuê mua nhà ở xã hội; lập quỹ về nhà ở…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Chương trình xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 là chủ trương, chính sách lớn, nhân văn của Đảng, Nhà nước ta về bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thể hiện quan điểm lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mọi chính sách đều hướng đến con người; bảo đảm quyền có chỗ ở, quyền tiếp cận bình đẳng về chỗ ở của người dân theo Hiến pháp, pháp luật, nhất là với đối tượng người nghèo, thu nhập thấp, người khó khăn, người yếu thế.

Chương trình cũng thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, "lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn", sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, với quan điểm “an cư lạc nghiệp”; đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho phát triển, là một động lực phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh đô thị hóa, bảo vệ môi trường, không để lãng phí hạ tầng, nguồn lực; thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với người dân khi gặp khó khăn, vì Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào cao hơn là giữ vững độc tập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vật chất, tinh thần cho người dân.

Phát triển nhà ở xã hội là quyết tâm chính trị, nhiệm vụ quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị; thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ; là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển; đồng thời là mệnh lệnh từ trái tim, truyền thống lịch sử, văn hóa, tính nhân văn cao cả, tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Đây là chỉ tiêu khó, nhưng khó mấy cũng phải làm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương.

Nêu bật kết quả và đánh giá cao, biểu dương các bộ, ngành, đơn vị, địa phương đã nỗ lực, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nhà ở xã hội, nhất là các mô hình hay, cách làm sáng tạo cần nhân rộng, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ các hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: nhiều địa phương triển khai chậm; việc giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội còn chậm và có vướng mắc; các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội còn khó khăn trong tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, chỉ định thầu, tín dụng, chính sách ưu đãi... do có độ trễ thực hiện chính sách.

Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan khắc phục ngay các hạn chế nêu trên theo thẩm quyền, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”; đảm bào hài hòa lợi ích, với tinh thần "3 có" là có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp, "2 không" là không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản, tài nguyên, nguồn lực.

Nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành các mục tiêu Đề án đã đề ra, Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm 2025 là không đổi như đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương ngay từ đầu năm.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục xác định nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Chỉ thị 34 của Ban Bí thư; phải tập trung cao độ, cụ thể và sâu sát cho từng dự án, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được Chính phủ giao trong năm 2025.