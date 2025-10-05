Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Bầu cử Quốc hội khoá XVI

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Lễ phát động. Dự Lễ phát động có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình; các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tuyên bố phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng tốc, bứt phá hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 77 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11/6/1948), tinh thần thi đua - ái quốc đã trở thành mạch nguồn sức mạnh, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các phong trào thi đua qua các thời kỳ lịch sử đã trở thành sức mạnh nội sinh to lớn, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn và giành được những thắng lợi vẻ vang.

Hiện nay, các cấp, các ngành, các địa phương đang ra sức nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cả nước đã triển khai quyết liệt những quyết sách lịch sử, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Thủ tướng Chính phủ, khí thế “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, nhất trí của đông đảo tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã triển khai thành công cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có những quyết sách kịp thời để “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, giữ vững ổn định chính trị và đạt được những kết quả rất tích cực và toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, đã có những kỳ tích được lập nên từ những phong trào thi đua được phát động gần đây như: Phong trào cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19; Phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát về đích sớm 5 năm 4 tháng; hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối và triển khai đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên trong thời gian ngắn kỷ lục; 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc… Những phong trào thi đua này đã tạo động lực, truyền cảm hứng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, quyết định đường lối, mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đợt thi đua cao điểm này chính là giai đoạn nước rút để nước ta tăng tốc, bứt phá, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, với tinh thần “quyết tâm cao, hành động quyết liệt và hiệu quả thiết thực”.