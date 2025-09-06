Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phấn đấu đạt bằng được các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã đặt ra

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2025. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Cả nước phấn khởi với các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tại Phiên họp, Chính phủ đánh giá, điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương trong tháng 8 và từ đầu năm đến nay là đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của nhân dân, ủng hộ của doanh nghiệp, quan tâm, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, thực hiện các nhiệm vụ nặng nề, quan trọng, đạt kết quả cơ bản tốt.

Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chủ động, linh hoạt, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; với tinh thần: “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi” và “Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm là phải có kết quả cân, đong, đo, đếm, lượng hóa được”.

Theo đó, tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong tháng 8/2025, Chính phủ ban hành 47 Nghị quyết, 23 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 30 Công điện, 03 Chỉ thị. Tính chung 8 tháng, Chính phủ ban hành 241 Nghị định, 308 Nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành 2.021 Quyết định, 25 Chỉ thị, 145 Công điện.

Đồng thời, triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Quốc hội, các Chương trình hành động của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các quyết sách “trụ cột” của Bộ Chính trị; trong đó, mới đây nhất là Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Hiện đang khẩn trương trình ban hành và tiếp tục xây dựng các Nghị quyết của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe nhân dân, kinh tế nhà nước và văn hóa.

Cùng với đó, xây dựng kịch bản, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trên 8%. Tháo gỡ khó khăn, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Tiếp tục chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ. Khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình tiêu biểu trên cả nước với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhất là Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” và lễ diễu binh, diễu hành.

Chú trọng phát triển văn hóa , xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân (thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội; về đích sớm 5 năm 4 tháng mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với trên 334.000 căn nhà; tặng quà cho toàn dân trong dịp Quốc khánh; ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 5, cấp gạo cứu đói, sửa trường lớp bị ảnh hưởng của bão lũ để học sinh kịp khai giảng năm học mới; chuẩn bị miễn học phí và bữa ăn trưa cho học sinh năm học mới…).

Các đại biểu thống nhất nhận định, nhìn chung, tình hình tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 8 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, với một số kết quả chủ yếu, nổi bật.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy ở cả 3 khu vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Xuất nhập khẩu 8 tháng đạt gần 600 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 8,9% so cùng kỳ, tính chung 8 tháng tăng 8,5%, trong đó ngành chế biến chế tạo duy trì tăng trưởng 2 con số, đạt tốc độ 10%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng 3,25%; thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt trên 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 28,5%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 187,6 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất (bằng 10,8% tổng số đã thu).

Cả nước tập trung đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng; bảo đảm tiến độ hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường ven biển trong năm 2025. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài trong bối cảnh tình hình thế giới khó khăn. Tổng vốn FDI đăng ký trên 26,1 tỷ USD, tăng 27,3% và cao nhất trong vòng 5 năm qua; vốn FDI thực hiện đạt khoảng 15,4 tỷ USD, tăng 8,8%.

Tính chung 8 tháng, có gần 210.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 24,5%, với tổng vốn đăng ký bổ sung gần 4,14 triệu tỷ đồng, tăng 105,34%. Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh; trong 8 tháng thu hút 13,9 triệu lượt, tăng 21,7%. Chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; nhiều dự án vướng mắc kéo dài (gần 3.000 dự án) được tập trung xử lý; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

Chính phủ khẳng định, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không đổi là 96,6%. Từ đầu năm đã hỗ trợ 11,3 nghìn tấn gạo trong dịp Tết, giáp hạt và khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng nhà ở xã hội được đẩy mạnh (theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến tháng 7/2025 cả nước có khoảng 700 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô khoảng 650.000 căn, trong đó 146 dự án hoàn thành, quy mô hơn 100.000 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô hơn 127.000 căn; hơn 400 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô hơn 400.000 căn). Tổ chức khai giảng năm học mới trực tuyến toàn quốc, tập trung thống nhất, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực.

Cùng với đó, chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên. Triển khai hai đợt đặc xá với hơn 20.000 phạm nhân, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, đúng quy định. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam và dự báo năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.