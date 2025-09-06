Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phấn đấu đạt bằng được các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã đặt ra
* Cả nước phấn khởi với các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Tại Phiên họp, Chính phủ đánh giá, điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương trong tháng 8 và từ đầu năm đến nay là đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của nhân dân, ủng hộ của doanh nghiệp, quan tâm, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, thực hiện các nhiệm vụ nặng nề, quan trọng, đạt kết quả cơ bản tốt.
Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chủ động, linh hoạt, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; với tinh thần: “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi” và “Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm là phải có kết quả cân, đong, đo, đếm, lượng hóa được”.
Theo đó, tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong tháng 8/2025, Chính phủ ban hành 47 Nghị quyết, 23 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 30 Công điện, 03 Chỉ thị. Tính chung 8 tháng, Chính phủ ban hành 241 Nghị định, 308 Nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành 2.021 Quyết định, 25 Chỉ thị, 145 Công điện.
Đồng thời, triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Quốc hội, các Chương trình hành động của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các quyết sách “trụ cột” của Bộ Chính trị; trong đó, mới đây nhất là Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Hiện đang khẩn trương trình ban hành và tiếp tục xây dựng các Nghị quyết của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe nhân dân, kinh tế nhà nước và văn hóa.
Cùng với đó, xây dựng kịch bản, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trên 8%. Tháo gỡ khó khăn, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Tiếp tục chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ. Khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình tiêu biểu trên cả nước với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng.
Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhất là Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” và lễ diễu binh, diễu hành.
Chú trọng phát triển văn hóa , xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân (thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội; về đích sớm 5 năm 4 tháng mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với trên 334.000 căn nhà; tặng quà cho toàn dân trong dịp Quốc khánh; ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 5, cấp gạo cứu đói, sửa trường lớp bị ảnh hưởng của bão lũ để học sinh kịp khai giảng năm học mới; chuẩn bị miễn học phí và bữa ăn trưa cho học sinh năm học mới…).
Các đại biểu thống nhất nhận định, nhìn chung, tình hình tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 8 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, với một số kết quả chủ yếu, nổi bật.
Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy ở cả 3 khu vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Xuất nhập khẩu 8 tháng đạt gần 600 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 8,9% so cùng kỳ, tính chung 8 tháng tăng 8,5%, trong đó ngành chế biến chế tạo duy trì tăng trưởng 2 con số, đạt tốc độ 10%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng 3,25%; thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt trên 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 28,5%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 187,6 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất (bằng 10,8% tổng số đã thu).
Cả nước tập trung đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng; bảo đảm tiến độ hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường ven biển trong năm 2025. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài trong bối cảnh tình hình thế giới khó khăn. Tổng vốn FDI đăng ký trên 26,1 tỷ USD, tăng 27,3% và cao nhất trong vòng 5 năm qua; vốn FDI thực hiện đạt khoảng 15,4 tỷ USD, tăng 8,8%.
Tính chung 8 tháng, có gần 210.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 24,5%, với tổng vốn đăng ký bổ sung gần 4,14 triệu tỷ đồng, tăng 105,34%. Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh; trong 8 tháng thu hút 13,9 triệu lượt, tăng 21,7%. Chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; nhiều dự án vướng mắc kéo dài (gần 3.000 dự án) được tập trung xử lý; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.
Chính phủ khẳng định, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không đổi là 96,6%. Từ đầu năm đã hỗ trợ 11,3 nghìn tấn gạo trong dịp Tết, giáp hạt và khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng nhà ở xã hội được đẩy mạnh (theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến tháng 7/2025 cả nước có khoảng 700 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô khoảng 650.000 căn, trong đó 146 dự án hoàn thành, quy mô hơn 100.000 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô hơn 127.000 căn; hơn 400 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô hơn 400.000 căn). Tổ chức khai giảng năm học mới trực tuyến toàn quốc, tập trung thống nhất, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực.
Cùng với đó, chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên. Triển khai hai đợt đặc xá với hơn 20.000 phạm nhân, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, đúng quy định. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam và dự báo năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.
* Kiên định, kiên quyết đạt mục tiêu đề ra
Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong 8 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu cả năm 2025, các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tạo thế, tạo lực, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, cả nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.
Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, khó khăn, hạn chế, bất cập như: Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng; đặc biệt giá vàng biến động, giá cả một số mặt hàng cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp có lúc, có nơi còn bất cập…
Theo Thủ tướng, nguyên nhân kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự phối hợp, đồng hành và giám sát của Quốc hội; sự vào cuộc của các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tích cực tham gia của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.
Sau khi chỉ rõ một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ gợi mở định hướng công tác thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng nêu rõ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5%; tăng trưởng cao nhưng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; rà soát các chỉ tiêu của năm 2025 và 5 năm từ 2021-2025, những chỉ tiêu đã đạt thì nâng cao chất lượng, hiệu quả, chỉ tiêu nào chưa đạt thì phấn đấu đạt bằng được; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định.
Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu trước hết tập trung chuẩn bị chu đáo phục vụ Hội nghị Trung ương 12, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV và Đại hội Đảng bộ Chính phủ; tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.
Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát tỷ giá kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lãi suất ổn định và hệ thống ngân hàng phấn đấu tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp, đất nước; kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có, các cơ quan quyết định theo thẩm quyền, nếu cần gì, thiếu gì thì phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít.
Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.
Thủ tướng lưu ý phải đặc biệt tập trung giải ngân đầu tư công; huy động, dẫn dắt đầu tư xã hội; nghiên cứu phát hành trái phiếu công trình. Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.
Thủ tướng yêu cầu tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đàm phán, ký kết các FTA mới, đặc biệt là với khối GCC và Mercosur; kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển thị trường trong nước. Chuẩn bị tổ chức tốt việc khởi công, khánh thành các dự án vào dịp ngày 19/12/2025, trong đó cơ bản hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Thủ tướng chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế nhà nước, đột phá giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân…; khẩn trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các Nghị định để triển khai ngay Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm, hoàn thành trước 15/9.
Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tinh thần chung là phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có báo cáo, Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo các bộ, cơ quan có vướng mắc thực hiện theo tinh thần của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gợi ý.
Chỉ đạo việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong xử lý, Thủ tướng yêu cầu chú trọng thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp về: Phát triển văn hóa, xã hội; bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là thuốc chữa bệnh, thực phẩm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế.
Lưu ý dự án điện hạt nhân phải được phê duyệt sớm, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải tập trung xây dựng chiến lược phát triển điện hạt nhân.
Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chịu trách nhiệm chỉ đạo, chuẩn bị họp Ủy ban liên Chính phủ để thúc đẩy sớm. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tập trung việc xây dựng 100 trường học bán trú, nội trú kiên cố tại các xã biên giới; phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các địa phương tiến hành khởi công đồng loạt với tinh thần ngân sách nhà nước là chính, đồng thời huy động nguồn vốn xã hội hóa.
Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai… để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực; tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính, 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ trong năm 2025, gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện; tăng cường truyền thông, nhất là truyền thông chính sách; tổng kết cách làm hay, mô hình tốt, hiệu quả.
Thủ tướng cũng nhắc nhở các Bộ trưởng, trưởng ngành tập trung cho công tác xây dựng pháp luật; lưu ý những vấn đề nổi lên, biến động mạnh trong lĩnh vực theo dõi; phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nắm bắt tình hình kỹ hơn, chắc hơn, phân tích kỹ, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra./.