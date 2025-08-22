Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phải chuyển đổi trạng thái từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện của người học

Hội nghị Tổng kết năm học 2024 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển

Hội nghị đánh giá, năm học 2024 - 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 91- KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là năm học đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Giáo dục đã hoàn thành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó thể chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo được hoàn thiện, với 83 văn bản được ban hành. Kết quả năm học này cao hơn năm học trước ở tất cả các chỉ tiêu của tất cả các cấp/bậc học với 100% tỉnh, thành phố duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, 27% tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và 19% tỉnh, thành phố đạt mức độ. Cơ sở hạ tầng cho giáo dục và đào tạo ngày càng khang trang, hiện nay, cả nước đã có 89,6% phòng học các cấp học mầm non, phổ thông công lập được kiên cố hóa…

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Đề án đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học trình Thủ tướng Chính phủ xem xét; tham mưu Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết đột phá giáo dục, trong đó đưa AI trở thành một môn học chính thức trong Chương trình giáo dục – đào tạo; tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Các đội tuyển Olympic quốc tế và khoa học kỹ thuật quốc tế duy trì nhóm 10 quốc gia dẫn đầu. Lần đầu dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế, Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia có thành tích cao nhất; đội tuyển Olympic Tin học quốc tế thuộc nhóm 8 quốc gia đứng đầu, Olympic Toán thuộc nhóm 9 quốc gia đứng đầu…

Cả nước tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 trong bối cảnh 3 đặc biệt. Các điều kiện bảo đảm chất lượng như đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường; đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đào tạo được đẩy mạnh, với cơ bản hoàn thiện với 24,55 triệu hồ sơ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, 100% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến, hơn 10 triệu học bạ và hơn 1,5 triệu văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông được số hóa. Chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tiếp tục có tên và tăng thứ hạng trong các bảng xếp hạng uy tín quốc tế, năm 2024 có 17 cơ sở đào tạo trong bảng xếp hạng các trường đại học châu Á; 9 cơ sở giáo dục đại học trong bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng thế giới.

Ngành giáo dục cho biết, năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030. Cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Luật Nhà giáo; Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ em từ 3 đến 5 tuổi. Chủ đề năm học 2025 - 2026 là “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đổi mới quản trị; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo...

Cùng với đó, ngành hiện đại hóa giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá trong đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác truyền thông trong toàn ngành.

Ngành giáo dục – đào tạo đưa ra 28 chỉ tiêu phấn đấu chính. Trong đó, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 94%; tỷ lệ huy động trẻ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,70%; tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học 99,5%; có 24/34 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, cấp độ 3. Tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn đào tạo đạt 90%, giáo viên tiểu học đạt chuẩn đào tạo 91%, giáo viên trung học phổ thông đạt chuẩn đào tạo đạt 100%; tỷ lệ giảng viên đại học có bằng tiến sĩ 34,50%...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, nhất là trong thời kỳ phát triển vươn mình của dân tộc. Thủ tướng nhấn mạnh để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư rất quan tâm và ban hành nhiều quyết sách tạo đột phá phát triển, trong đó có “bộ tứ trụ cột” đang được tập trung triển khai quyết liệt. Thời gian tới Bộ Chính trị sẽ ban hành các Nghị quyết tạo đột phá về phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa và phát triển kinh tế nhà nước.

Nêu các điểm sáng nổi bật của năm học 2024 -2025, Thủ tướng chỉ rõ, thể chế hoàn thiện; bộ máy tinh gọn; chất lượng nâng cao; kỳ thi chuyên nghiệp; giáo viên nâng tầm; hội nhập mở rộng; cơ sở khang trang; khoa học phát triển; tài năng nở sớm.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả quan trọng mà toàn ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức, như: chương trình bất cập, quy mô manh mún, ngành nghề không cân, đạo đức chưa cao, kỹ năng thiếu hụtm, giáo viên chưa đủ, mạng lưới chưa thông, kinh phí thụ động.