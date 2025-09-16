Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Nghị quyết số 71, khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá, hiện đại hóa, chấn hưng giáo dục

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, quá trình xây dựng Nghị quyết 71-NQ/TW đã được tiến hành quyết liệt, bài bản, kỹ lưỡng. Ngày 18/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ về xây dựng Nghị quyết và đến ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71). Nghị quyết khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước, giáo dục và đào tạo là quyết sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu. Chính phủ cũng đã có Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71.

Điểm lại các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Thời gian qua, giáo dục và đào tạo nước ta đã phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng như tiếp cận giáo dục và chất lượng giáo dục phổ thông ngày càng được cải thiện, được xếp vào mức cao trong khu vực và nhóm quốc gia có cùng mức thu nhập, nhất là đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế.

Cùng với đó, giáo dục đại học có chuyển biến rõ nét về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế; giáo dục nghề nghiệp được mở rộng, bước đầu đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng lao động; chất lượng giáo dục mũi nhọn được khẳng định với nhiều kết quả cao trong các kỳ thi quốc tế. Việt Nam là một trong 21 quốc gia sớm đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về giáo dục chất lượng; trí tuệ, sức sáng tạo của con người Việt Nam luôn tỏa sáng; huy động các nguồn lực xã hội, từ nhân dân, doanh nghiệp cho phát triển giáo dục đào tạo đạt kết quả tích cực; tinh thần học tập suốt đời, “học, học nữa, học mãi” thấm sâu vào tư tưởng mỗi người.

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong phát triển giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, bối cảnh quốc tế đang có những thay đổi sâu sắc, đặt ra những yêu cầu mới, toàn diện và cấp thiết đối với giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, đất nước ta đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, thực hiện hai mục tiêu 100 năm, cần phải có thế hệ con người Việt Nam mới, những công dân toàn cầu có đủ bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe để kiến tạo tương lai.

Từ tình hình trên, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tập trung xây dựng và ban hành Nghị quyết số 71, trong đó đề ra những chủ trương, quyết sách mạnh mẽ hơn để khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà, góp phần thúc đẩy thực hiện các quyết sách mới của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân…, hướng tới thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Trình bày các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 71, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Nghị quyết 71 nêu rõ quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, giáo dục toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mỹ”. Đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định tương lai dân tộc, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời vì sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước, vì tương lai của dân tộc. Giáo dục và đào tạo lấy người học là trung tâm, là chủ thể; nhà trường là nền tảng, nhà giáo là động lực.