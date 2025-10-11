Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội sẽ là hoạt động thường niên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo thực hiện nghi thức vẽ tranh gốm ngũ sắc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Dự sự kiện còn có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện của gần 50 đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội được tổ chức, với sự tham gia của gần 50 quốc gia đến từ năm châu. Với chủ đề "Văn hóa làm nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện", Ngày hội được "định vị" như một ngày hội đa sắc màu, nơi các nền văn hóa gặp gỡ, kết nối và cùng tỏa sáng.