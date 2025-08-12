Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Lập tổ công tác chung Việt Nam – Nhật Bản xử lý các vấn đề trên cơ sở thực tế

Buổi tọa đàm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Dự tọa đàm có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; đại diện hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam.

* Lựa chọn phương án tối ưu nhất có thể, vì cuộc sống xanh, sạch của người dân

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam – Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực. Nhật Bản duy trì vị trí là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam khi là đối tác ODA lớn nhất, là đối tác lớn thứ hai về hợp tác lao động, đối tác lớn thứ ba về đầu tư và du lịch và thứ tư về thương mại.

Đến hết tháng 7/2025, Nhật Bản có 5.608 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 79,4 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với các dự án tiêu biểu như Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Dự án thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội, Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2… Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Nhật Bản 126 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 20,5 triệu USD, với các dự án của một số doanh nghiệp tiêu biểu như FPT, Rikkei, VMO...

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nêu rõ, trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam, hai bên xác nhận các lĩnh vực Việt Nam coi trọng như bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phòng, chống thiên tai... là lĩnh vực trụ cột hợp tác hai nước trong tương lai. Hai Thủ tướng thống nhất hai bên cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên cơ sở phát huy thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nhật Bản theo dõi sát sao các cải cách của Chính phủ Việt Nam, nhất là cải cách thủ tục hành chính; kỳ vọng cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam.

Đánh giá cao việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo quyết liệt, đưa ra thời hạn giải quyết vướng mắc giữa hai bên, nhờ đó các dự án hợp tác, đầu tư Việt Nam – Nhật Bản có những tiến triển tốt đẹp, Đại sứ Ito Naoki cho biết phía Nhật Bản sẽ đề xuất một dự án mới của Nhật Bản, cũng như các gói vay mới trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC).